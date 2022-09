Shantaram, la storia di un latitante: il ritorno di Charlie Hunnam Dal 14 ottobre, la serie tv tratta dal romanzo capolavoro di Gregory David Roberts.

Grande attesa per Shantaram, la serie tv tratta dal romanzo autobiografico, vero e proprio caso editoriale, dello scrittore australiano Gregory David Roberts (in Italia edito da Neri Pozza). Protagonista della storia è Lin Ford, un latitante evaso di prigione che riesce a nascondersi nella Bombay degli anni Ottanta. Charlie Hunnam ha il volto dell'alter-ego di Gregory David Roberts ed è alla sua prima grande serie tv dopo "Sons of Anarchy".

La trama di Shantaram

Shantaram è probabilmente uno dei libri di genere più potenti mai scritti, in grado di unire a una trama veloce e ricca di colpi di scena una serie di considerazioni su temi e aspetti della vita che sono fondamentali. Merito del fatto che lo scritto è basato sulla reale esperienza dell'autore, un tempo tossicomane e rapinatore di banche, che dopo essere evaso dal carcere di Pentridge, riuscì a trovare rifugio nella caotica Bomaby, aprendo un piccolo ambulatorio gratuito alla ricerca di redenzione e trovandosi infine a lavorare come ‘soldato di strada' per un boss della mala indiana. "Shantaram" in indiano vuol dire: "uomo dalla pace di Dio". Il romanzo, così come la serie tv, mostra i grandi problemi dell'India degli anni '80 ma anche la grande spiritualità e il grande senso di appartenenza e di solidarietà di un popolo.

La difficile storia della trasposizione cinematografica

Complessa la questione dei diritti per lo sfruttamento cinematografico di questo capolavoro. Fu Johnny Depp ad aver acquistato i diritti di "Shantaram" insieme alla Warner Bros. A interpretare il personaggio di Lin Ford doveva essere lui. Il progetto si arenò qualche anno più tardi, nel 2011, per difficoltà economiche. Poi è arrivata Apple tv che ha acquisito i diritti due anni fa, annunciando la serie tv da 10 episodi, disponibile dal 14 ottobre.