Raoul Bova: “Non me la sarei sentita di fare Don Matteo, ecco come mi ha convinto Terence Hill” L’attore racconta la decisione di entrare nel cast della serie, andando di fatto a sostituire l’attore nel ruolo ultra decennale: “Mi ha detto ‘sii indipendente e scegliti un nome'”.

A cura di Andrea Parrella

Dalla prossima settimana Raoul Bova sarà il protagonista di Don Matteo. L'attore prenderà tecnicamente il posto di Terence Hill nella secolare fiction di Rai1, vestendo i panni di Don Massimo. Una responsabilità, quella di portare avanti la tradizione, che non sarà semplice e di cui ha parlato a Mara Venier, ospite di Domenica In: "Ho ricevuto la proposta ed ero felicissimo, ma ho chiesto di incontrare Terence. Volevo prima vedere lui, avere il suo assenso, altrimenti non me la sarei sentita".

L'incontro tra Bova e Terence Hill

L'incontro con Terence Hill è avvenuto poco dopo questa proposta e da parte dell'attore, che con questa stagione lascerà i panni di Don Matteo dopo 22 anni, c'è stata la massima disponibilità e compresione: "Ci siamo guardati, volevo capire. Lui mi ha detto: ‘Vai, sii indipendente e scegliti un nome. Porta avanti questo bel mondo che si è creato'. Lui ha creato un'atmosfera molto bella sul set, fatta di passione, silenzi, di onestà, che c'è anche adesso. Mi sono sentito di rispettare questa cosa bellissima che aveva cominciato lui".

La strana uscita di scena di Don Matteo

L'ingresso in Don Matteo del personaggio di Don Massimo interpretato da Bova arriverà a partire dalla quinta puntata di questa stagione, giovedì 28 aprile, sebbene la puntata dell'annunciato addio di Terence Hill si sia chiusa con un giallo,una sorta di bluffche ha svelato come il volto di Don Matteo ricomparirà prima del termine di questa stagione. Il suo personaggio, infatti, sparisce misteriosamente sul finire della quarta puntata, con una scena in ci sembra che alcuni uomini lo portino di forza in un'auto, contro il suo volere. Evidentemente dopo 16 stagioni e oltre 250 episodi non si poteva chiudere così la storia di Terence Hill in Don Matteo e infatti le anticipazioni del prossimo episodio lasciano intendere che il personaggio interpretato da Nino Frassica sospetta un presunto rapimento, oltre ad avere dubbi proprio sul personaggio di Don Massimo, ritenendolo forse coinvolto nella sparizione di Don Matteo. Nelle prossime puntate sarà più chiaro come andranno le cose.