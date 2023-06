One Piece, la serie live action di Netflix ha una data: sarà disponibile dal 31 agosto In occasione del Tudum Netflix è stato infatti svelato il primo teaser trailer della serie live action di One Piece ed è stata svelata la data di uscita, con il debutto previsto per il 31 agosto 2023.

I fan di One Piece dovranno attendere solo poche settimane per vedere su Netflix il live action ispirato al popolarissimo manga e anime giapponese. In occasione del Tudum Netflix è stato infatti svelato il primo teaser trailer della serie live action di One Piece ed è stata svelata la data di uscita, con il debutto previsto per il 31 agosto 2023.

Il teaser di One Piece

Il teaser mostra per la prima volta il protagonista, l'attore Iñaki Godoy nei panni di Monkey D. Luffy, un ragazzo dal corpo con le proprietà della gomma che viaggia tra isole e oceani assieme alla sua ciurma alla ricerca del tesoro di One Piece. Assieme a lui ci sono Mackenyu come Roronoa Zoro, Emily Rudd come Nami, Jacob Romero Gibson come Usopp e Taz Skylar come Sanji. Sulla via, incontreranno rivali formidabili che, come loro, vanno a caccia del tesoro. Ma pochi possono rivaleggiare con l’abilità del capitano Luffy, prima di tutto quella di essere in grado di allungare i suoi arti, unito alla sua indiscutibile arguzia: "Sin da bambino, il mare mi chiama, quindi ora intendo seguire i miei sogni. Sarò il Re dei Pirati – tutto ciò che mi serve è una ciurma leale!”, recita il protagonista nella breve clip.

Il cast di One Piece

Il cast della serie live action ispirata a One Piece era stato annunciato nel 2021. Oltre anche Iñaki Godoy sarà Monkey D. Luffy, Mackenyu interpreta Roronoa Zoro, mentre Emily Rudd sarà Nami. Infine Jacob Romero Gibson interpreta Usop e Taz Skylar (Boiling Point, Villain) sarà Sanji.

Il successo planetario di One Piece

One Piece è uno dei prodotti più attesi della stagione, tratto da quello che si può considerare il manga di maggiore successo della storia, almeno in termini di vendite. Secondo le stime attuali, One Piece ha venduto dal 1997 ad oggi, oltre 520 milioni di copie. Si tratta, inoltre, di un manga che non è giunto alla sua conclusione, visto che la saga è ancora in corso.