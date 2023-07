“The Jackal Meta Show”, il primo live show interattivo nel metaverso: data e come seguirlo I The Jackal (Aurora Leone, Gianluca Fru, Ciro Pirello e Fabio Balsamo) presentano il loro nuovo progetto: un live show interattivo nel metaverso, con attori meta-umani come protagonisti. La diretta è prevista venerdì 14 luglio dalle ore 12.30 alle 13.30. Ecco le modalità con cui seguirlo.

A cura di Elisabetta Murina

Una commedia ambientata nel metaverso con attori meta-umani come protagonisti. È questo il nuovo progetto dei The Jackal, il gruppo formato da Aurora Leone, Gianluca Fru, Ciro Pirello e Fabio Balsamo, che sarà trasmesso in diretta venerdì 14 luglio, dalle ore 12.30 alle ore 13.30. Si tratta di un evento, primo nel suo genere, che unisce diversi ambiti: l'audiovisivo, la didattica a distanza, la ricerca e la tecnologia nel multiverso. Ecco le modalità con cui sarà possibile seguirlo.

The Jackal Meta Show. 4 attori, 2 robot e infiniti universi

Il nuovo progetto dei The Jackal è un esperimento di live show interattivo, didattico ma anche divertente, con una durata di circa 50 minuti. Finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è il primo evento in assoluto che unisce audiovisivo, didattica a distanza, ricerca e tecnologia nel multiverso. Il pubblico entrerà nel set in maniera immersiva, grazie alle rete 5G e diverse camere a 360 gradi, seguendo ogni passaggio di quello che succede. Non mancheranno poi le sorpresa: all'interno dello show, si nasconde un'altra storia, un vero e proprio multiverso misterioso.

Protagonisti i componenti del gruppo, con Simone Russo in "Ugo Robot" e Ugo di Fenza in "Junior Ultra Autom (Juà)". L'idea è di Manuela Cacciamani e Gennaro Coppola, prodotto da One More Pictures in collaborazione con Tim, Rai Cinema, The Jackal, Giffoni Innovation Hub, Twiceout, Centro di Competenza Meditech, Netweek, Comune di Frosinone.

Come seguire il meta show dei The Jackal

Il progetto è rivolto a un pubblico eterogeneo e ha diverse modalità di fruizione, ognuna pensata appositamente per un canale di distribuzione. La diretta del Meta-Show sarà venerdì 14 luglio, dalle 12.30 alle 13.30, e sarà possibile seguirla attraverso un link interattivo, oltre che una diretta Youtube (non interattiva) sul canale dei The Jackal. In tv verrà mandata in onda un diretta lineare, mentre i giornalisti potranno seguire l'evento nella sala cinema VR del Museo Nazionale del Cinema a Torino. A Milano, invece, saranno presenti dei Mega Schermi Urvna Visioni in Via Dante.