M – Il figlio del secolo 2, Luca Marinelli sulla seconda stagione: "Sarebbe una gioia, spero si faccia" Ci sarà una seconda stagione della serie ispirata alla vita di Benito Mussolini? Luca Marinelli, in un'intervista a Fanpage.it, aveva parlato della possibilità di tornare nei panni del dittatore.

A cura di Andrea Parrella

M – Il figlio del secolo, la serie Tv Sky ispirata al romanzo di Antonio Scurati, è giunta a conclusione con gli ultimi due episodi andati in onda su Sky venerdì 31 gennaio, tutt'ora disponibili su NOW. Otto episodi dedicati all'ascesa al potere di Benito Mussolini, fino ai mesi in cui si consumò il delitto Matteotti, proprio in linea con quanto si legge nel primo dei quattro libri dedicati alla genesi ed evoluzione del fascismo da Scurati. Dopo il primo capitolo ci si chiede, appunto, se e quando arriverà la seconda stagione della serie Tv, ispirato al libro M – L'uomo della provvidenza che racconta i fatti legati a Mussolini dal 1925 al 1932.

La seconda stagione di M, le parole di Marinelli a Fanpage

Una domanda che avevamo posto anche al protagonista Luca Marinelli, nel corso di un'intervista a Fanpage, chiedendogli come si ponesse rispetto all'ipotesi di rientrare nei panni del dittatore: "Di certo la storia non è finita, siamo arrivati solo alla nascita di una dittatura", aveva detto Marinelli, aggiungendo: "Questa prima stagione è stata una fatica grande, ma un'esperienza gigantesca. Poter rilavorare con tutte queste persone sarebbe una gioia e spero ci sarà la possibilità".

Quando arriverà M – Il figlio del secolo 2

È ancora presto per parlare di una seconda stagione di M – Il figlio del secolo, che proprio in queste settimane sta esordendo fuori dai confini italiani. Tutta è lecito immaginare il futuro di uno dei prodotti più apprezzati e discussi della stagione. Oltre ai tre romanzi già disponibili, il successo di M è stato indiscutibile, anche per i richiami al presente che la serie azzarda, dalle allusioni a Trump all'inevitabile comparazione con alcuni accadimenti italiani degli ultimi anni. Da Sky, al momento, non sono arrivate ufficializzazioni su una seconda stagione, i cui tempi di realizzazione, per sforzi di scrittura e di produzione, sarebbero inevitabilmente ampi.