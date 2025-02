video suggerito

Luca Marinelli non ha usato protesi per interpretare Mussolini: come ha cambiato il suo aspetto per la serie M Luca Marinelli non ha utilizzato protesi per interpretare Benito Mussolini nella serie Sky M – Il figlio del secolo. L’attore romano ha raccontato in che modo ha trasformato il suo aspetto per vestire i panni del Duce: dal taglio di capelli e lenti a contatto alle clip nasali utilizzate “per allargare le narici”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Luca Marinelli è Benito Mussolini nella serie Sky, uscita lo scorso 10 dicembre, M – Il figlio del secolo, diretta da Joe Wright e tratta dai libri di Antonio Scurati. L'attore romano, classe '84, è uno dei più talentuosi e versatili del panorama cinematografico italiano: è il protagonista della serie che racconta la genesi del fascismo e l'ascesa del Duce. Ma è anche protagonista di una metamorfosi fisica ed espressiva tale da mettere in dubbio che, dietro quella maschera, ci sia davvero lui. Intervistato da Sky dopo il lancio della serie, Luca Marinelli ha raccontato in che modo si è "trasformato" nel personaggio da lui interpretato.

La trasformazione di Luca Marinelli in Benito Mussolini

Intervistato da Sky, Luca Marinelli ha raccontato in che modo ha lavorato sul suo aspetto per somigliare a Benito Mussolini. "All'inizio c'era l'idea di usare prostetrici (protesi scolpite), poi abbiamo deciso di usare me. Ho deciso che era importante cominciare ad essere più corpulento, quello ha aiutato molto" ha dichiarato l'attore romano che per vestire i panni del protagonista di M – Il figlio del secolo è dovuto ingrassare, facendosi aiutare da un esperto. "C'è stato un lavoro sul fisico importante, sono stato seguito. E poi c'è stato un lavoro di capelli, trucco, molto bello" ha spiegato. Per sette mesi ha avuto i capelli tagliati, ha indossato le lenti a contatto scure e delle clip nel naso "per allargare le narici". "Poi abbiamo tagliato le sopracciglia" ha dichiarato Luca Marinelli che, infine, ha girato sul set con un colletto della camicia piuttosto stretto per esaltare le pieghe del collo. "Era tutta una maschera. Chiedevo di stringere il colletto per far sembrare il collo più grande. Il lavoro è stato grande", le parole dell'attore.

Le parole di Luca Marinelli sull'eventuale seconda stagione della serie

Si è conclusa lo scorso venerdì 31 gennaio la serie M – Il Figlio del Secolo, ora disponibile in streaming su Sky e NOW. Ci si chiede se ci sarà una seconda stagione. Luca Marinelli a Fanpage.it ha dichiarato a tal proposito: "Di certo la storia non è finita, siamo arrivati solo alla nascita di una dittatura", aveva detto Marinelli, aggiungendo: "Questa prima stagione è stata una fatica grande, ma un'esperienza gigantesca. Poter rilavorare con tutte queste persone sarebbe una gioia e spero ci sarà la possibilità".