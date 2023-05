Golda Rosheuvel, la regina Carlotta di Bridgerton, pensa ad uno spin off sul principe George Golda Rosheuvel, l’attrice che interpreta la Regina Carlotta in Bridgerton, ha consigliato alla scrittrice dei romanzi di aprire i suoi racconti anche agli attuali reali inglesi. Lei avrebbe già un suo preferito e ha svelato chi potrebbe essere.

A cura di Ilaria Costabile

Il 4 maggio arriva su Netflix "La regina Carlotta", lo spin off di Bridgerton, dedicato alla sovrana che compare anche nelle due stagioni della serie tratta dai romanzi di Julia Quinn. Golda Rosheuvel, l'interprete dell'amatissimo personaggio, ha raccontato che ci sarebbero alcuni reali che potrebbero essere introdotti nella saga di romanzi e serie tv, uno di questi potrebbe essere il principe George.

L'idea di creare uno spin off con i reali odierni

L'attrice ha dichiarato, intervistata da Express.co.uk, che volendo guardare al presente, tra i reali inglesi chi potrebbe meritare una storia tutta per sé sarebbe un principino: "Il piccolo di William e Kate, George, dovrebbe avere un suo spin off". Insomma, secondo la nota interprete, Julia Quinn potrebbe pensare ad una nuova saga incentrata sulle nuove generazioni, dal momento che i reali citati nei suoi romanzi hanno fatto la storia della Corona inglese e non sono personaggi di fantasia, come invece accade per i componenti della famiglia Bridgerton. La scrittrice, però, sembra essere piuttosto restia ad introdurre nei suoi scritti nomi così attuali, dal momento che ha avuto difficoltà anche con lo spin offe dedicato alla regina Carlotta: "Con Bridgerton hanno preso i romanzi e ne hanno fatto una sceneggiatura. Con questo, ho preso le sceneggiature e l'ho adattato in un romanzo", a questo ha poi aggiunto che ora starebbe guardando non più alla monarchia inglese: "Se dovessi scegliere qualcuno penserei alla principessa Vittoria di Svezia, è meravigliosa, la adoro".

La serie sulla Regina Carlotta voluta da Shonda Rhimes

In effetti la serie sulla Regina Carlotta è stata voluta da Shonda Rhimes, che si è occupata della sceneggiatura, supportata da altri showrunner, e anche della produzione della serie. Nei libri di Julia Quinn, infatti, la sovrana era solo menzionata e non si è mai raccontato quello che realmente è accaduto sotto il suo regno. Ragion per cui, la sceneggiatrice americana ha ben pensato di prendere spunto dalla storia reale e creare una serie che avesse come protagonista uno dei personaggi più amati della saga.