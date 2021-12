Generazione 56K tra le migliori serie del 2021 secondo Forbes La rivista Forbes ha inserito la serie The Jackal tra le migliori del 2021 paragonandola a Nuovo Cinema Paradiso: “Una gemma nascosta, uno splendido racconto italiano”.

C'è anche Generazione 56K tra le "series you have to see", le serie tv da vedere assolutamente che sono state pubblicate nel 2021, per la rivista Forbes. Il bisettimanale statunitense premia la prima serie firmata The Jackal e disponibile on demand su Netflix definendola come "una gemma nascosta, una splendida serie italiana" che ricorda molto i toni e le atmosfere di "Nuovo Cinema Paradiso". La rivista tesse le lodi soprattutto dei due protagonisti, citando la "bellezza mozzafiato di Cristina Cappelli" e l'interpretazione "coinvolgente" di Angelo Spagnoletti, rispettivamente Matilda e Daniel nella serie scritta da Francesco Ebbasta.

"Generazione 56K merita una seconda stagione"

La rivista Forbes vuole assolutamente la conferma di Generazione 56K per una seconda stagione: "Quando gli otto episodi, che vanno via troppo in fretta, sono finiti, ti ritroverai a desiderare di conoscere di più sul futuro di Matilda e Daniel. Quindi, speriamo di saperne presto di più". Poi, sponsorizza ancora l'interpretazione di Angelo Spagnoletti e Cristina Cappelli: "Se qualcuno è alla ricerca di star per una commedia romantica, sia Cappelli che Spagnoletti hanno simpatia, carisma e fascino da vendere".

Generazione 56K 2 si farà? Tutto quello che sappiamo sulla seconda stagione

Generazione 56K è disponibile dal 1° luglio in streaming su Netflix ed è prodotta da Cattleya, nata da un'idea di Francesco Ebbasta, regista The Jackal, che firma anche la sceneggiatura e alcuni episodi della serie. La domanda che tutti si pongono è se Generazione 56K 2 si farà: al momento non c'è ancora l'annuncio ufficiale per una seconda stagione, ma il finale non chiude il rapporto tra Daniel e Matilda in maniera del tutto definitiva, e ci sono diverse storyline che potrebbero ulteriormente svilupparsi. Come quelle degli altri due protagonisti della serie: Fabio Balsamo e Gianluca Fru, nel ruolo di Sandro e Luca. E ancora il ruolo di Claudia Tranchese (Inés), vista di recente nell'ultima stagione di Gomorra con il ruolo di Grazia Levante.