Forbidden Fruit, anticipazioni puntata del 9 gennaio: Erim viene sparato, la famiglia Argun allontana Yildiz

Le anticipazioni della puntata del 9 gennaio di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 alle ore 14:10. Nella trama del nuovo episodio della soap turca, dopo quello che è accaduto ad Erim, Ender e Halit capiscono di doverne parlare con uno psicologo, ma il ragazzo ammette di non sentirsi sicuro a tornare in quella casa. Intanto Yildiz viene allontanata dalla famiglia Argun perché pensano sia responsabile di quello che è successo.

Forbidden Fruit anticipazioni puntata del 9 gennaio

La famiglia Argun non crede a quello che è successo. Mustafa ha provato a sottrarre dei soldi ad Halit che, però, è riuscito a mandarlo via. Furioso per quello che è accaduto, decide di dare seguito a quelle che erano solo minacce e quindi raggiunge la villa e inizia a sparare. Un proiettile colpisce Erim, che cade privo di sensi, le sue condizioni sono piuttosto gravi e, infatti, viene portato in ospedale dove sarà sottoposto a un intervento chirurgico. Fortunatamente è fuori pericolo. Per supportare il figlio, Halit ed Ender, ormai separati, capiscono di dover unire le forze in questo momento di difficoltà e di affrontare la questione con Erim. I due decidono di farsi aiutare da uno psicologo, con cui parlare del terribile episodio di cui è stato vittima Erim, ma il ragazzo capisce di non voler tornare nella villa dove è accaduto il fatto.

Yildiz allontanata dalla famiglia Argun

Secondo la famiglia Argun, la vera responsabile di quello che è accaduto a Erim è Yildiz. Secondo loro, infatti, se non avesse mai sposato Halit, il ragazzo non avrebbe mai rischiato di morire. La donna, quindi, viene allontanata, non dopo aver affrontato Zehra. Allo stesso tempo, Zerrin ha iniziato a pensare che Zeynep potrebbe essere una minaccia, soprattutto per Alihan, soprattutto perché anche lei ha un legame con Mustafa.