Enrico Lo Verso dimenticato dal cinema: “Avevo tante richieste poi nessuno mi ha più chiamato” L’attore lanciato da Gianni Amelio è stato dimenticato dal cinema. Nel 1999 boicottarono il suo film sulla vita dei briganti, ora è tornato: “Non cerco di compiacere. Ed è un tratto di me che, a chi è abituato al contrario, può dare fastidio”.

La storia di un attore dimenticato proprio nel momento di popolarità più intenso. Enrico Lo Verso sembrava uno dei volti che avrebbe caratterizzato il futuro del cinema italiano dopo i successi con Gianni Amelio, Il ladro di bambini e Lamerica, ma qualcosa è andato storto. Al Corriere della Sera rivela: "Non so perché. Posso solo fare ipotesi. Però ci sono sempre stati registi e sceneggiatori che hanno continuato a cercarmi", lasciando intendere che i no arrivavano tutti dai produttori.

Le parole di Enrico Lo Verso

Nell'intervista Enrico Lo Verso lascia intendere di non essere esattamente l'uomo giusto per i produttori: "Non ho mai fatto auguri a Natale a qualcuno che fosse più potente di me. Non cerco di compiacere. Ed è un tratto di me che, a chi è abituato al contrario, può dare fastidio". Dopo questo periodo nero si è dedicato esclusivamente al teatro e piano piano ha ricominciato: "Piano piano sto ricominciando. Con una filosofia di base: ciò che conta è hic et nunc. Conta che quando reciti devi essere nel presente e dare il meglio. Punto". Adesso, però, ha un'occasione con la serie prodotta da Prime Video, The Bad Guy:

Girerò una serie con Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi, la seconda stagione di “The Bad guy”. È poi appena stato presentato al festival di Roma un film dove recito “Desirè” di Mario Vezza. Ma soprattutto continuerò a lavorare in teatro.

Il film sui briganti che fu accusato di revisionismo storico

Enrico Lo Verso nel ruolo di Carmine Crocco nel film "Li chiamarono…Briganti!" (1999)

A dire il vero c'è un momento nella carriera di Enrico Lo Verso che ha rappresentato più di altri uno spartiacque: il film di Pasquale Squitieri "Li chiamarono…briganti!". Era il 1999 e nel film Enrico Lo Verso interpretava il brigante Carmine Crocco. Il film fu accusato di revisionismo storico del Risorgimento e in particolare della figura dei briganti. Ci fu un intenso battage mediatico a sfavore del film che fu pesantemente boicottato e ritirato dopo pochi giorni dalle sale. Pur non facendo menzione all'interno dell'intervista di questo "inciampo", è qui che potrebbe essersi delineata la prima crepa tra Enrico Lo Verso e i produttori.