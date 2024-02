Doc – Nelle tue mani 3, anticipazioni sesta puntata del 22 febbraio: ricoverata la figlia di Diana La sesta puntata di Doc – Nelle tue mani 3 andrà in onda giovedì 22 febbraio. Le anticipazioni dei nuovi episodi in onda alle ore 21:30. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della sesta puntata di Doc – Nelle tue mani 3, in onda giovedì 22 febbraio. Nell'undicesimo e nel dodicesimo episodio della serie con Luca Argentero, i protagonisti saranno messi alla prova da un violento terremoto. Inoltre, in ospedale arriverà la figlia di Diana, la donna che Andrea ha rivisto dopo anni. L'appuntamento è alle ore 21:30 su Rai1.

Doc – Nelle tue mani 3, anticipazioni sesta puntata del 22 febbraio

Nell'episodio 11, intitolato Lontani, dopo le parole di Agnese si è incrinato il rapporto tra lei e Andrea. Doc si ritrova da solo, anche perché la stessa Giulia è partita per Roma per portare avanti la sua ricerca. In reparto la situazione è sempre più caotica. La figlia di Diana, la donna che Andrea ha rivisto dopo anni, arriva in ospedale e Teresa fa fatica a trovare un posto per lei. Damiano si prende cura di Elisabetta, una paziente che da giorni lamenta uno stato di profondo malessere che potrebbe celare un grave problema di salute.

Il terremoto all'Ambrosiano

Nell'episodio 12, intitolato La scossa, il terremoto getta nel panico l'Ambrosiano. Lin ha il terrore che la sua famiglia possa non essere al sicuro. Andrea, intanto, si ritrova bloccato nell'ascensore e dovrà mettere tutta la sua empatia e la sua professionalità al servizio di una paziente bloccata insieme a lui, che è incinta. La sua priorità sarà salvarla. Giulia, mentre Doc si ritrova in quell'incresciosa situazione, dovrà gestire il reparto da sola. Intanto, Ric – che ha ricevuto una proposta dalla nuotatrice paralimpica Laura – prende la sua decisione al riguardo. Martina fa un incontro spiacevole che potrebbe portare alla luce il suo segreto. Federico dovrà fare i conti con se stesso. Deve effettuare un intervento ma non si sente pronto. Si troverà costretto a sfidare le sue paure.