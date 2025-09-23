Cosa è successo ad Anna in Buongiorno mamma 3: Guido indaga per scoprire la verità sul destino della donna

È iniziata la terza stagione di Buongiorno mamma 3 su Canale 5. L’assenza del personaggio di Anna, interpretato da Maria Chiara Giannetta, non è passata inosservata, ma sulla sua scomparsa aleggia un mistero che porterà Guido ad indagare.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Buongiorno mamma 3 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La terza stagione di Buongiorno mamma è iniziata mercoledì 17 settembre e il pubblico ha da subito notato affianco a Raoul Bova l'assenza del personaggio di Anna, interpretato da Maria Chiara Giannetta. La donna, come si evince da quanto mostrato nella prima puntata, è morta ma sul suo conto continua ad aleggiare un fitto mistero.

Sin dai primi istanti della serie, è chiaro che Anna non è più nella famiglia Borghi: è passato del tempo dalla sua scomparsa e la vita di tutti, compreso Guido, sembra aver ripreso il suo ritmo, eppure qualcosa che fa titubare sia lui che Agata sulla sorti di Anna emerge con una certa insistenza. E, con una certa probabilità, c'è qualcuno che nasconde un segreto difficile da confessare.

La seconda stagione della fiction di Canale 5 aveva lasciato i telespettatori col fiato sospeso. Il personaggio di Anna, infatti, ormai uscita dal coma e riunitasi alla sua famiglia, aveva iniziato ad indagare su quanto fosse accaduto la sera dell'incidente in cui ha rischiato di perdere la vita, sfruttando il riaffiorare di alcuni ricordi. Proprio nel corso di un incontro tra lei e Maurizia, quest'ultima le fa una confessione, prima di essere ferita a morte da Carmine (Luca Angeletti) che, d'altro canto, aveva colpito anche Anna.

Grazie ad alcuni flashback in cui ricompare, pian piano si costruisce un quadro sempre più complesso di quanto è accaduto. Guido e Anna appaiono sempre più distanti, lei sembra schiva, come se avesse scoperto qualcosa o fosse sul punto di scoprirla, arrecandole non poco dolore. Con il passare delle puntate, infatti, emergeranno nuovi dettagli che serviranno per fare venire a galla la verità. Saranno Guido e Agata, infatti, a non arrendersi, cercando di rimettere insieme i pezzi di un puzzle la cui risoluzione sembra essere ancora piuttosto lontana.