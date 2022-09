Arriva in Italia Paramount +, la nuova tv streaming punta su Carlo Verdone e Roberto Benigni Il 15 settembre debutta in Italia Paramount +, il servizio streaming di Paramount. Oltre 8mila ore di intrattenimento, tra prodotti originali italiani, come Vita da Carlo con Carlo Verdone e Francesco Il Cantico firmato da Roberto Benigni, e star internazionali.

A cura di Elisabetta Murina

A partire da oggi, 15 settembre, in Italia è disponibile Paramount +, il servizio streaming di Paramount. Oltre 8mila ore di intrattenimento di diversi generi e la possibilità di spaziare tra star italiane e internazionali, da Roberto Benigni, Elodie e Carlo Verdone a Jessica Chastain, Harrison Ford, Sylvester Stallone e tanti altri.

I contenuti italiani originali su Paramount +

Una parte dell'offerta di Paramount + riguarda novità italiane appena annunciate e che saranno disponibili a breve. Tra queste c'è la nuova stagione di Vita da Carlo, la serie con protagonista e regista Carlo Verdone, poi Francesco Il Cantico, l'interpretazione del Cantico delle Creature di San Francesco realizzata da Roberto Benigni. E ancora Circeo, che ripercorre tutte le fasi del processo seguito al terribile caso di cronaca del 1975, Miss Fallaci, dedicata all'icona del giornalismo italiano Oriana Fallaci (debutterà nel 2023), Ti mangio il Cuore con Elodie come protagonista e Bosè, sei episodi per raccontare la vita di Miguel Bosè.

I nuovi contenuti Paramount +

Diversi anche i contenuti originali targati Paramount+: da Tulsa King con Sylvester Stallone nei panni di un capo della mafia newyorkese, a The Offer basata sulle esperienza di Abert Ruddy e con Miles Teller e Juno Temple, passando per 1883 e 1923, rispettivamente il prequel di Yellowstone e il capitolo più recente della storia, entrambi firmati Taylor Sheridian e con Helen Mirren e Harrison Ford. Uscirà sulla piattaforma anche la serie HALO, basata sull' Xbox e che racconta un conflitto del futuro tra l'umanità e una minaccia aliena. Ci saranno poi contenuti pensati per le famiglie e i bambini: dal revival della serie ICarly con Miranda Cosgrove, passando per il reboot dei Rugrats e una nuova versione dell'iconica I Fantagenitori: ancora più Fanta, inizialmente firmata da Nickelodeon.