Yulia Bruschi invita Giglio ad aprire gli occhi su Lorenzo Spolverato al GF, poi chiarisce: “Non ce l’ho con lui”

Yulia Bruschi è intervenuta in diretta ieri, durante la puntata del Grande Fratello, per commentare la nomination di Helena Prestes che ha fatto il nome di Giglio accusandolo di nascondersi dietro Lorenzo Spolverato. La fidanzata del concorrente si è detta d'accordo con le sue parole invitando il compagno conosciuto nella casa a "prendere una posizione" sul suo inquilino: "Dovrebbe aprire gli occhi", le parole. Dopo la puntata Yulia è intervenuta sui social per chiarire il suo commento.

Dopo il commento in puntata, Yulia Bruschi è intervenuta sui social per chiarire la sua posizione riguardo l'amicizia tra il fidanzato Giglio e Lorenzo Spolverato. "Io non ce l'ho con Lorenzo, gli voglio bene e so che ci tiene a Giglio. Forse sono stata fraintesa. Giglio per non battibeccare con Lorenzo, lascia perdere. Secondo me in amicizia bisognerebbe dirsi apertamente quando si sbaglia, quando non ci si comporta in maniera corretta" ha dichiarato. Poi ha concluso: "Il mio "dovrebbe aprire gli occhi" era diretto a tutta la situazione che c'è in casa, non solo a Lorenzo. Non ce l'ho con Lorenzo, spero sia chiaro il messaggio".

L'ex concorrente – che si è ritirata dal reality dopo la denuncia del suo ex fidanzato – ha continuato in un'altra story: "Forse le mie parole sono state fraintese. Sicuramente giovedì in puntata avrò modo di chiarire. Purtroppo mi é stata data la parole in quel preciso istante (nomination di Helena). Il mio intento non era né elogiare il suo commento né cosa stava dicendo. Era semplicemente per far capire che se appunto alla base c'è una vera amicizia, spesso bisognerebbe essere un po' più sinceri. Non aver timore di mettersi in discussione a patto che sia sempre qualcosa di costruttivo". Ha ribadito l'affetto che prova per Spolverato e sottolineato le sue intenzioni: "Proteggerò sempre Giglio".