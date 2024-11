video suggerito

X Factor 2024, El Ma eliminata: cosa è successo nella terza puntata dei Live Show El Ma è stata eliminata nel terzo live di X Factor 2024: l'artista bulgara, dopo essere finita al ballottaggio contro Danielle, ha dovuto lasciare il palco del talent show. "Spero di diventare una popstar", le parole prima di salutare tutti.

A cura di Gaia Martino

La terza puntata di X Factor 2024 in onda ieri sera, giovedì 7 novembre 2024, si è aperta con Sarafine, la vincitrice della passata edizione del talent show. Con i brani Gypsy Woman, Freed From Desire e Blue ha regalato un'esibizione indimenticabile al pubblico di Sky Uno. Giorgia ha poi diretto le performance degli artisti in gara seguiti dai giudici Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e Manuel Agnelli: al termine della gara, El Ma è stata eliminata dal pubblico dopo essere finita al ballottaggio contro Danielle.

El Ma è l’eliminata della terza puntata di X Factor 2024

El Ma è stata l'eliminata del terzo live di X Factor andato in onda ieri, giovedì 7 novembre 2024. Finita al ballottaggio contro Danielle, i giudici hanno votato per lasciare la decisione finale al pubblico. Manuel e Paola hanno fatto il nome di El Ma, Jake e Lauro, invece, quello di Danielle. Finiti al tilt, Jake La Furia ha cercato di promuovere la sua artista, ma il suo discorso non ha convinto il pubblico che ha deciso che El Ma doveva essere eliminata. "Volevo dire grazie a tutti, mi sono divertita tanto. È stato un onore cantare qui, grazie a tutti. Spero che diventerò una popstar, grazie Jake" ha commentato la giovane, classe 2007, originaria di Sofia, prima di abbandonare il palco.

Cosa è successo nella puntata del 7 novembre 2024:

Nel corso del terzo live di X Factor i Patagarri hanno rubato la scena con Stayin' Alive dei Bee Gees. "Era un salto mortale, però avete fatto una figata", ha commentato Manuel dopo aver assistito alla loro esibizione. Anche la performance dei Puncake ha lasciato il segno: sulle note di Da Ya Think I'm Sexy? di Rod Stewart hanno fatto ballare e saltare dalla sedia tutti. Verso il termine dell'esibizione, Damiano Falcioni si è spogliato mostrando il suo lato B. È piaciuto anche Lorenzo Salvetti con il suo "Non succederà più": "Dai una freschezza pazzesca a cose che non ne hanno più da tempo", il commento di Manuel.