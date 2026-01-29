Vittoria era incinta a Masterchef15, il retroscena: “L’ha scoperto poco prima che venisse eliminata”

L’ex concorrente di Masterchef15 mostra il pancione sui social a pochi giorni dal parto: “La piccola si fa attendere”. Un dettaglio che getta una luce nuova sulla sua partecipazione al cooking show e su cui Fanpage è in grado di rivelare un retroscena: Vittoria ha scoperto di essere incinta solo poco tempo prima della registrazione della puntata che ha segnato la sua eliminazione.

Il segreto che ha accompagnato il suo percorso nella cucina di Sky è finalmente pubblico. Vittoria Lombardo, tra le protagoniste più discusse e sensibili di MasterChef 15, ha pubblicato un video su TikTok che ha lasciato gli spettatori senza parole: è agli sgoccioli della sua seconda gravidanza. Un dettaglio che getta una luce nuova sulla sua partecipazione al cooking show e su cui Fanpage è in grado di rivelare un retroscena: Vittoria ha scoperto di essere incinta solo poco tempo prima della registrazione della puntata che ha segnato la sua eliminazione.

La gravidanza scoperta durante Masterchef

A pochi giorni dalla messa in onda della sua eliminazione, Vittoria si è mostrata sui social in una veste inedita, con il pancione bene in vista e un volto radioso. "Sono uscita da Masterchef e questo è il mio primo video qui con voi", ha esordito l'ex concorrente in un video su TikTok, svelando di essere ormai prossima al parto: "In questi giorni sono al termine della gravidanza e la mia piccola si sta facendo desiderare, devo ammetterlo". La sua nuova quotidianità è fatta di attesa e riposo, un ritmo drasticamente diverso da quello frenetico della Masterclass: "In questo periodo cucino poco, mi lascio coccolare dalla mia famiglia e vivo questo tempo con lentezza", le parole.

Quello della gravidanza è un dettaglio che nessuno spettatore avrebbe potuto sospettare durante la visione del programma: a conti fatti, infatti, durante le registrazioni Vittoria doveva essere circa al secondo mese. A confermare che la dolce attesa fosse già iniziata quando era tra i fornelli di Sky è stata anche la stessa aspirante chef, attraverso diversi like tattici ai commenti dei follower che le chiedevano conferme sulla tempistica. Fonti di Fanpage, inoltre, riferiscono che la concorrente ha scoperto di essere incinta solo poco tempo prima della registrazione della puntata in cui è stata eliminata.

Il ritorno ai fornelli per il figlio

Nonostante la stanchezza degli ultimi giorni di gravidanza, a convincere Vittoria a riprendere in mano mestolo e grembiule è stata una richiesta speciale. È stato suo figlio, infatti, a chiederle di preparare un piatto simbolo della loro terra e della loro storia familiare: l'erbazzone, la tipica torta salata reggiana a base di erbe. "Anche nei momenti più speciali della vita sono le ricette di casa a tenerci insieme", ha concluso Vittoria mentre mostrava i passaggi della preparazione. Un gesto che conferma quanto per lei la cucina sia un atto d'amore prima ancora che una competizione. Se a MasterChef la pressione l'aveva messa a dura prova, infatti, contraddistinguendola come una delle concorrenti più emotive, tra le mura di casa sua l'aspirante chef ha ritrovato il piacere di cucinare per le persone che ama, in attesa che la famiglia si allarghi definitivamente.