Il concerto di Natale 2021 su Canale 5: ospiti e cantanti sul palco la sera della Vigilia Nel cast del tradizionale concerto di Natale all’Auditorium della Conciliazione di Roma, ci saranno artisti come Francesca Michielin, Rita Pavone e Federico Rossi. L’evento andrà in onda in prima serata il 24 dicembre 2021 su Canale 5 e sarà condotto da Federica Panicucci.

A cura di Elisabetta Murina

Anche quest'anno ci sarà il tradizionale concerto di Natale, condotto da Federica Panicucci e in onda su Canale 5. L'appuntamento è il 24 dicembre, il giorno della vigilia, in prima serata. Come sempre, sul palco dell'Auditorium della Conciliazione si esibiranno artisti italiani e internazionali del pop, del rock e della lirica. Tra i nomi anche Federico Rossi, Francesca Michielin, Rita Pavone e Bugo. L'evento è a scopo benefico e accoglierà i progetti di solidarietà proposti dalle fondazioni Scholas Occurrentes e Missioni Don Bosco.

Gli artisti del concerto di Natale 2021

Tanti gli artisti che si esibiranno al concerto di Natale 2021, in onda in prima serata la Vigilia di Natale. Al timone ci sarà ancora una volta Federica Panicucci, che accompagnerà i telespettatori anche nell'ultima serata del 2021 con Capodanno in Musica. Sul palco dell'Auditorium della Conciliazione spazio a cantanti italiani e internazionali, di genere pop, rock e lirico. Tra i nomi ci sono Enrico Ruggeri, Rita Pavone, Francesca Michielin, Bugo. E poi ancora Giò Di Tonno, Andrea Grimielli, Federico Rossi, Arianna, il Piccolo Coro le Dolci Note e le star internazionali 2Cellos (Croazia), Ian Anderson (UK), Shaggy (Giamaica), Anggun (Francia), Ana Mena (Spagna), Jimmy Sax (Francia), e il Virginia Union Gospel Choir feat. David Bratton (USA). L'Orchestra Italiana del cinema diretta da Adriano Pennino accompagnerà gli artisti sul palco.

Il concerto di Natale in Tv e in radio

Il concerto di Natale 2021 andrà in onda in diretta su Canale5 in prima serata. Per l'occasione, Federica Panicucci, al timone della serata, ha avuto l'opportunità di incontrare Papa Francesco in un'udienza privata. Sarà possibile vedere l'appuntamento anche in streaming sul sito di Mediaset Play e ascoltarlo su Radio 101, la radio ufficiale dell'evento.