Vicky divide Paola Iezzi e Jake La Furia a X Factor: “Parti con un preconcetto”, “Come quello che ho verso di te”

Vicky Della Peruta accende le discussioni nella prima puntata dei Bootcamp di X Factor 2025. La cantante è riuscita a conquistare i 4 sì dei giudici, ma non senza creare discussioni. Il simpatico battibecco tra Paola Iezzi e Jake La Furia: “Non ha spaccato, è che la vedi arrivare così e non le dai due lire”.

Alle audizioni di X Factor 2025, Vicky Della Peruta non era riuscita a raccogliere quattro sì per avere l'accesso diretto alla fase Home Visit. Questa sera, dunque, nella prima puntata dei Bootcamp, la cantante è tornata ad esibirsi all'Allianz Cloud e la sua performance ha creato non poche discussioni tra i giudici. Il simpatico battibecco tra Paola Iezzi e Jake La Furia: "Parti con un preconcetto", "Come quello che ho verso di te".

L'esibizione di Vicky ai Bootcamp

Vicky Della Peruta si è esibita con “Side to Side" di Ariana Grande e Nicki Minaj, ma anche stavolta non ha convinto pienamente i giudici, che al termine dell'esibizione le hanno chiesto di concedere loro qualche minuto per riflettere sul prosieguo del suo percorso nel talent. A mostrarsi titubante è stata soprattutto Paola Iezzi, che alla fine ha deciso di farla passare.

La discussione tra i giudici

Achille Lauro ha quindi annunciato a Vicky che il suo percorso a X Factor sarebbe continuato e il commento di Jake La Furia, che già durante la audizioni aveva spinto per portarla avanti, è arrivato repentino. "Aveva già spaccato", ha precisato il rapper, riferendosi al fatto che, nella fase precedente, i suoi colleghi si fossero fermati a un giudizio superficiale sulla ragazza. A quel punto, è intervenuta Iezzi: "Non ha spaccato, è che la vedi arrivare così e quindi non le dai due lire, quindi parti con il preconcetto, un byas cognitivo", le parole. "Come quello che io ho verso di te, Paola", ha ribattuto Jake, prendendo in giro la collega. Alla fine, tutto si è concluso con una risata.

Chi è Vicky Della Peruta, la “napolatina-dominicana” di X Factor

Vicky Della Peruta ha 28 anni e si definisce “napolatina”: nata a Napoli e di origini dominicane. Fin da piccola coltivava il sogno di diventare popstar. Alle audizioni di X Factor 2025 ha scelto di presentarsi con una cover molto personale di La Cura per Me di Giorgia, reinterpretandola in spagnolo e in napoletano, con influenze latine e il suo timbro personale. La scelta è risultata audace: i giudici, inizialmente scettici, sono stati colpiti tanto da portare la cantante al passo successivo, e persino Giorgia, autrice del brano, è salita sul palco per cantarci insieme.