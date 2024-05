video suggerito

Uomini e Donne non va in onda perché è finito, cosa trasmette Canale 5 al suo posto Oggi, lunedì 27 maggio, Uomini e Donne non andrà in onda su Canale 5. Il dating show di Maria De Filippi è giunto al termine venerdì 24 maggio quando è stata trasmessa l’ultima puntata. Al suo posto il daytime dell’Isola dei Famosi e la nuova fiction La promessa, che intratterrà il pubblico nei mesi di pausa estiva del programma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Oggi, lunedì 27 maggio, Uomini e Donne non andrà in onda. Il dating show di Maria De Filippi è giunto al termine venerdì 24 maggio, quando su Canale 5 è stata trasmessa l'ultima puntata. Il programma, quindi, si fermerà per i mesi estivi prima di tornare con una nuova stagione a partire da settembre, come di consueto, con nuovi tronisti e corteggiatori. Ecco cosa andrà in onda oggi e nei prossimi mesi su Canale 5.

Cosa va in onda al posto di Uomini e Donne

Da oggi fino a settembre, quando ricomincerà con nuovi episodi, Uomini e Donne non andrà più in onda. Il consueto appuntamento dedicato al dating show di Canale 5, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.45 fino alle 16.10 circa, verrà sostituito con altri programmi. In particolare, lunedì 27 maggio andrà in onda il daytime dell'Isola dei Famosi, dalle 14.45 alle 15, e poi i primi episodi della nuova soap La Promessa, che terrà compagnia al pubblico nei prossimi mesi.

La Promessa, la nuova fiction di Canale 5 che andrà in onda i prossimi mesi

La soap che andrà in onda oggi su Canale 5 e anche nei prossimi mesi, sempre nella stessa fascia oraria, si chiama La Promessa. Ambientata in Andalusia all'inizio del Novecento, ha come protagonista Jana Expósito (Ana Garcés), giovane e valorosa donna. Le sue vicende si intrecciano con quelle della famiglia Lujàn, proprietari terrieri, tra le più facoltose del Paese. Nella prima puntata della serie, la famiglia è intenta a festeggiare il matrimonio del figlio Tomas, quando un aereo che sorvola la villa perde quota e precipita. Nel velivolo c'era Manuel, uno dei figli del marchese di Luján, che viene salvato dall'intervento di una donna, Jana Expòsito.Per sdebitarsi di averle salvato la vita, Manuel offre a Jana una ricompensa, ma lei chiede di essere assunta a La Promessa. In realtà nasconde un segreto: il suo obiettivo è quello di vendicare la morte di sua madre, ammazzata 15 anni fa, e scoprire cosa è accaduto a suo fratello, rapito appena nato.