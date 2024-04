video suggerito

Uomini e Donne anticipazioni, Ida Platano assente: a rischio il trono, Mario e Pierpaolo lasciano lo studio Colpo di scena a Uomini e Donne. Secondo quanto riportano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Ida Platano non si sarebbe presentata in studio durante la registrazione di martedì 16 aprile. La reazione di Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Martedì 16 aprile è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Secondo quanto trapela dalle anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, ci sarebbe stato un colpo di scena nel trono di Ida Platano. La tronista, delusa dai suoi corteggiatori Mario Cusitore e Pierpaolo Siano, non si sarebbe presentata in studio. Il suo percorso sembra essere in bilico. Non è da escludere che si possa concludere senza una scelta.

Anticipazioni Uomini e Donne, caos nel trono di Ida Platano

Secondo le anticipazioni di LolloMagazine, la puntata si sarebbe aperta con un video. Nel filmato Ida Platano – dopo la burrascosa registrazione di qualche ora prima – avrebbe chiesto a Mario Cusitore di rivelarle il cognome della ragazza con la quale sarebbe stato avvistato. Insomma, se in studio sembrava credere a lui, dopo la registrazione avrebbe chiesto un chiarimento. Mario, tuttavia, si sarebbe rifiutato di tirare in ballo la ragazza, invitando Ida ad avere fiducia in lui o a mandarlo via. Bene, nella registrazione successiva, quella di martedì 16 aprile, Ida Platano non si sarebbe presentata in studio, facendo sapere di non credere più né a Mario Cusitore né a Pierpaolo Siano.

Mario Cusitore e Pierpaolo Siano lasciano lo studio

Le anticipazioni rivelano anche che, una volta appreso dell'assenza di Ida Platano, Mario Cusitore e Pierpaolo Siano avrebbero lasciato lo studio di Uomini e Donne. Al momento non è certo che Ida Platano sia nella posizione di fare una scelta. Nel corso della puntata, non sarebbero state fornite informazioni sul futuro del trono, che potrebbe anche concludersi con un nulla di fatto. Per scoprire se ci sarà un lieto fine, occorrerà attendere la prossima registrazione. Il tronista Daniele Paudice, invece, avrebbe fatto l'esterna con Gaia e Marika. Con quest'ultima sarebbe stato particolarmente bene. Avrebbero, quindi, ballato insieme. Starebbe continuando, inoltre, la conoscenza di Diego e Jessica. Per conoscere tutti i dettagli della puntata, non resta che attendere la messa in onda.