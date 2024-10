video suggerito

Una telecamera di Uomini e Donne incastra Lorenzo: il labiale offensivo e la reazione della tronista Lorenzo, corteggiatore di Francesca Sorrentino, si è tradito con il suo labiale durante una puntata di Uomini e Donne della scorsa puntata. Parlando con qualcuno al suo fianco, ha insultato la tronista: “Questa è matta, sta fuori di testa”. La tronista, dopo la ramanzina, lo ha eliminato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di Uomini e Donne del 25 ottobre 2024, Francesca Sorrentino ha raccontato i dettagli della sua serata spensierata con Paolo, napoletano che ha rubato la sua curiosità e con il quale ha iniziato una conoscenza. Durante il ballo tra i due al centro dello studio, un altro corteggiatore, Lorenzo, si è lasciato andare ad un commento sulla tronista che non è sfuggito alle telecamere. Il ragazzo in questione ha dichiarato: "Questa è matta, questa sta fuori di testa". Oggi, martedì 29 ottobre, Francesca Sorrentino ha eliminato Lorenzo nonostante lui abbia provato a giustificare il suo commento.

Le parole di Lorenzo dopo il commento davanti alle telecamere

Nella puntata di Uomini e Donne oggi Francesca Sorrentino ha deciso di eliminare Lorenzo. Il corteggiatore, nello scorso appuntamento con il dating show, ha offeso la tronista davanti alle telecamere. Pensava di non essere ripreso quando ha dichiarato a qualcuno: "Questa è matta, questa sta fuori di testa". Il video è stato mostrato in studio e Francesca ha deciso di non passarci sopra. "Ma se stai qua per me e dici una volta "Tieni prenditi questo caffè", un'altra volta dici "Questa è matta", che devo pensare di te? Sono qui per conoscere una persona, se devo basarmi su quello che è successo preferisco una matta come me che un cafone come te. Io ti elimino". Il corteggiatore romano ha provato a giustificarsi: "Io oggi volevo chiederti scusa per l'altra volta. Agisco di istinto, ho questo carattere, sbagliato o meno. Se mi interessa una persona, dico cose sbagliate". Quando la tronista ha ribadito la sua volontà di eliminarlo, lui è andato via commentando: "Questo è un pretesto".

L'esterna di Francesca e Gianmarco: "Mi va di rivederlo"

Nella puntata di oggi è stata mostrata, poi, l'esterna di Francesca Sorrentino con Gianmarco. La tronista si è trovata bene e ha ammesso di voler proseguire la conoscenza con il corteggiatore: "Avevamo fatto qualche ballo, avevo una sensazione che potesse piacermi. Mi ha portato a casa sua, mi ha fatto piacere. Nonostante si sia impegnato a farmi le sorprese, ha perso a biliardino. Ho apprezzato anche la figuraccia, perché nella vita non c'è nulla di perfetto. Questo approccio mi piace, mi ha fatto pensare che mi va di rivederlo", le parole in studio.