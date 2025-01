video suggerito

Ultima puntata di Striscia la Notizia per il Velino Gianluca Briganti: sarà il pubblico a scegliere la sostituta Martedì 7 gennaio è l’ultima puntata di Striscia la Notizia per il Velino Gianluca Briganti. A partire dal 13 gennaio si aprirà una selezione per stabilire la Velina Bionda che lo sostituirà e affiancherà la mora Beatrice Coari sul bancone del tg satirico. Sarà il pubblico a decidere esprimendo la propria preferenza direttamente da casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ultima puntata di Striscia la Notizia per il Velino Gianluca Briganti. Come fa sapere il programma, martedì 7 gennaio il ragazzo salirà per l'ultima volta sul bancone del programma insieme alla velina mora Beatrice Coari. "Ho voluto provare questa splendida esperienza in una storica, grande realtà della tv", ha scritto sui social ringraziando Antonio Ricci e tutti coloro che gli hanno dato questa opportunità. Ma chi lo sostituirà? A partire da lunedì 13 gennaio, spiega il tg satirico, si aprirà una selezione che permetterà di scegliere la Velina bionda, in cui il pubblico avrà un ruolo attivo e potrà votare direttamente da casa.

Le parole di Gianluca Briganti prima dell'ultima puntata a Striscia la Notizia

Con una storia pubblicata su Instagram, Gianluca Briganti ha voluto tracciare un bilancio della sua esperienza a Striscia la Notizia, iniziata lo scorso settembre. È stato il primo Velino uomo a fare coppia con una donna sul bancone del tg satirico. Il ragazzo ha ringraziato Antonio Ricci per l'opportunità e anche tutti coloro che hanno fatto parte di questo viaggio durato circa quattro mesi: "Oggi sarà la mia ultima puntata a Striscia la Notizia, è stata un'esperienza bellissima dove tutti mi hanno trattato con grande rispetto e professionalità. Grazie Antonio Ricci e Vittoria Ricci grandi pilastri di questo programma. Grazie alla mia meravigliosa e unica compagna di viaggio Beatrice Coari".

Chi sostituirà Gianluca Briganti a Striscia: la selezione per la Velina bionda

Stando a quanto spiega Striscia, a partire da lunedì 13 gennaio si aprirà una selezione per scegliere la Velina bionda che prenderà il posto di Briganti e affiancherà quindi Beatrice Coari nel corso delle puntate. A esprimere loro preferenze, fino alla decisione finale, saranno gli spettatori da casa che potranno votare nel corso di ciascuna puntata, La selezione durerà in totale tre settimane, al termine delle quale verrà reso noto il nome della vincitrice.