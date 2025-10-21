Turisti per Case, il nuovo programma con Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi su Real Time

Da martedì 21 ottobre alle ore 21:30, quindi in prima serata, arriva su Real Time un nuovo show televisivo, dal titolo Turisti per Case, programma in cui si intrecciano la passione per le case e il design con le doti di accoglienza e ospitalità. L'obiettivo è quello di trovare il miglior host, ovvero colui in grado di rendere un soggiorno vacanziero indimenticabile. I conduttori di questo nuovo format sono Ida Di Filippo e Gianluca Torre, volti amatissimi di Casa a Prima Vista, con loro ci sarà Tommaso Zorzi, reduce dall'esperienza di Cortesie per gli ospiti.

A che ora va in onda Turisti per case e dove vedere le puntate di Turisti per Case

Il nuovo format, Turisti per Case, prodotto da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery, si compone di sei episodi della durata di circa 60 minuti ciascuno, che andranno in onda in prima serata alle 21:30 a partire da martedì 21 ottobre. Dal 14 ottobre, però, le puntate sono disponibili in weekly premiere on demand su Discovery +.

Come funziona il programma e cosa si vince

Obiettivo del programma, come anticipato, è quello di scovare le case vacanze più belle e originali sparse per l'Italia, attraverso le quali sarà importante conoscere la personalità di ogni partecipante. In ogni puntata i giudici sceglieranno, a turno, due strutture da mettere a confronto, esaminando due tipologie di soggiorno del tutto diverse. I criteri di giudizio di ogni casa-vacanze sono tre: Posizione, con cui si giudica la struttura e il panorama; l'Home Tour, quindi l'interno, la distribuzione delle camere e infine l'Ospitalità, quindi la professionalità e la gentilezza dei proprietari. I giudizi saranno i seguenti: Ok, Ottimo e Top. Una volta conclusi i soggiorni, chiuso il secondo check out, si scoprirà chi è l'host che ha ricevuto il maggior numero di Top e, quindi, si aggiudicherà una recensione scritta dai tre giudici.

Ida di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi sono i tre giudici

Ida Di Filippo e Gianluca Torre, avvezzi ormai a girare per case, sapranno sicuramente individuare le caratteristiche che rendono un'abitazione accogliente, soprattutto per una vacanza. Tommaso Zorzi, invece, dovrà valutare lo stile e la capacità di ogni host di sapere accogliere i propri ospiti. I tre gireranno in posti mozzafiato dalle colline del Monferrato, i vigneti della Franciacorta, il Delta del Po e la magia del lago di Garda. I tre potranno soggiornare in dimore storiche, in ranche, beauty farm, campeggi di lusso, lasciandosi travolgere dalle esperienze che ogni host ha preparato per loro.