Tra Nathaly e Andrea Lo Cicero torna il sereno, ma non con Cecchi Paone: “Una persona senza anima” Durante la puntata dell’8 maggio dell’Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo torna insieme al resto dei gruppo e si confronta con Alessandro Cecchi Paone e Andrea Lo Cicero, con cui ha avuto discussioni in passato. Se con quest’ultimo riesce a mettere da perte le tensioni, con l’altro naufrago non è lo stesso.

Dopo una settimana su Playa Sant'Elena, Nathaly Caldonazzo è tornato insieme al resto dei naufraghi. Nella puntata dell'8 maggio dell'Isola dei Famosi, si è confrontata di nuovo con Alessandro Cecchi Paone e Andrea Lo Cicero, con cui non scorre buon sangue e ci sono state discussioni in passato.

Il confronto con Cecchi Paone

Ilary Blasi torna subito sull'argomento e chiede alla naufraga: "Davvero pensi che Cecchi Paone sia la persona più cattiva che hai mai incontrato?". Caldonazzo rimane della sua idea e risponde:

È una persona cattiva, la reputo quasi senza anima, è ingiustificato tutto questo odio che nutre nei miei confronti, ogni volta inventandosi che lo voglio far separare dal fidanzato.

Anche Cecchi Paone non cambia idea su di lei, credendo che sia insoddisfatta in amore dal momento che dice cattiverie sulla sua relazione:

Ha dei problemi di insoddisfazione in amore. Lei mi ha detto che non accetterà mai le mie scuse, io non intendevo fargliele. Poi ha detto che non vorrà incontrarmi fuori, ma non c'è pericolo, io non l'ho mai contrata prima.

Il chiarimento con Andrea Lo Cicero

Nathaly ha modo di parlare poi con Lo Cicero, con cui in passato ci sono state diverse discussioni. Il naufrago crede che lei si fermi all'apparenza e non voglia approfondire la sua conoscenza:

Lei si ferma in superficie, io sono una persona che va in profondità. Se a lei piace questo, io non ho il piacere di andare in profondità con lei perché questo non me lo permette.

La naufraga si difende anche se spiega di non avere nulla contro di lui, tanto che alla fine si abbracciano amichevolmente, lasciandosi tutto alle spalle: