Totti e Blasi separati, Rai1 anticipa la messa in onda del film sull’ex Capitano della Roma Era stato annunciato come uno dei contenuti in prima Tv per l’autunno, ma vista l’attenzione mediatica per una delle vicende di gossip più discusse di questi mesi, Rai1 anticipa al 25 la messa in onda di “Mi chiamo Francesco Totti”.

A cura di Andrea Parrella

La vicenda di gossip dell'estate invade anche la Tv. La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che da giorni riempie monopolizza i social e le copertine con la coda lunga degli effetti di un rottura clamorosa dopo vent'anni di matrimonio, viene intercettata in scia anche da Rai1, che anticipa la messa in onda del film dedicato alla carriera e alla vita dell'ex capitano della Roma, la cui messa in onda era stata annunciata per il prossimo autunno nel corso della presentazione dei palinsesti per la prossima stagione Rai.

Mi chiamo Francesco Totti in onda lunedì 25 luglio

Il film "Mi Chiamo Francesco Totti" andrà infatti in onda già lunedì 25 luglio, con una prima Tv free che cavalca proprio il tema della vita privata dell’ex calciatore che è un elemento centrale nel racconto che si sviluppa. Tratto dal libro Un Capitano scritto da Francesco Totti con Paolo Condò, il film di Alex Infascelli racconta il simbolo della storia della Roma anche attraverso la nascita della sua storia d’amore con Ilary Blasi.

Il film di Alex Infascelli

Mi chiamo Francesco Totti gioca ha come cronista proprio lui, il Capitano con la maiuscola per i tifosi della Roma, che attraverso la sua voce ripercorre i momenti cruciali della sua carriera, tra le gioie dello scudetto e le delusioni di un lungo percorso, passando per la gloria che la città di Roma gli ha concesso, fino alle gioie in nazionale con la vittoria dei Mondiali del 2006 e il ritiro in quello Stadio Olimpico che per tutta la carriera è stato casa sua. In mezzo il rapporto difficile con molti allenatori e quello idilliaco con altri, sempre relazionato alla sua imponente figura, di chi non è mai stato un personaggio comune. La parte relativa alla vita privata risulta, in questo senso, a dir poco cruciale, visto il ruolo fondamentale di Ilary Blasi nel sostegno e supporto al marito nei momenti più difficili. Una storia che oggi si può guardare anche alla luce di un capitolo nuovo, quello più recente, sul quale ambedue le parti hanno mantenuto il più grande riserbo, limitandosi ad annunciare il tutto attraverso un comunicato.