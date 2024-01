Tony Dallara a Domenica In, Mara Venier: “Sei stato 2 mesi in coma”, poi la forte commozione Il grande cantautore Tony Dallara, 87 anni, ha fatto parte del parterre dedicato al Festival di Sanremo negli studi di Domenica In. “Hai avuto qualche problemino, sei stato due mesi in coma, altroché”, le parole della conduttrice che hanno reso note condizioni di salute fino a quel momento non note. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il grande cantautore Tony Dallara, 87 anni, ha fatto parte del parterre dedicato al Festival di Sanremo negli studi di Domenica In. Una puntata speciale che ha visto il coinvolgimento di grandi volti festivalieri come ospiti. Nomi come quelli di Al Bano, Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Tiziana Rivale, Michele, Marina Occhiena, Silvia Mezzanotte, Scialpi e Marino Bartoletti.

Mara Venier ha chiesto a Tony Dallara se se la sentisse di cantare: "È tanto che non canti?", gli ha chiesto, accompagnandolo per mano verso il centro palco. Il noto cantautore: "Sette mesi fa circa… ho avuto qualche problemino…". Al che, la conduttrice: "Qualche problemino?! Sei stato due mesi in coma". Nessuno sapeva dei problemi di salute di Tony Dallara ma ci si era accorti di uno stato di difficoltà già dalle prime battute in studio. Poi la continua e amorevole assistenza, il supporto dell'acqua e la facoltà di potersi fermare quando lo avrebbe ritenuto opportuno, la moglie Patrizia presente in prima fila, sono stati tutti elementi che hanno portato a pensare che la serietà delle condizioni di salute del cantante sia rimasta comprensibilmente sottotraccia.

Patrizia, la moglie di Tony Dallara

Tony Dallara ha cantato “Romantica” e “Ti dirò”, due dei suoi più grandi successi, dal vivo e senza interruzioni. In qualche momento l'emozione l'ha tradito ma entrambe le esibizioni hanno emozionato gli ospiti e soprattutto Mara Venier. La conduttrice di Domenica In, dopo averlo riaccompagnato sul suo sgabello, ha interrotto un attimo la diretta perché compromessa dalle lacrime: "Mi sono commossa, per favore mandate un filmato". L'ultima frase detta di spalle, coprendo le lacrime probabilmente per maggiore sensibilità nei confronti del cantante, invitato a presenziare anche domenica prossima.