“Tommaso Zorzi condurrà la versione italiana di The Great British Sewing Bee” Secondo quanto riporta Davidemaggio.it, Tommaso Zorzi condurrà la versione italiana di The Great British Sewing Bee, in onda prossimamente su Discovery+. Il programma è un format britannico simile a Bake Off, ma incentrato sul mondo della sartoria.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo Drag Race Italia, pare che Tommaso Zorzi sia pronto a tornare alla guida di un nuovo programma, targato ancora una volta Discovery+. Stando a quanto riporta Davidemaggio.it (e quanto anticipato anche da Dagospia), l'influencer e opinionista sarà il conduttore della versione italiana di The Great British Sewing Bee, un format simile a quello di Bake Off ma incentrato sul mondo della sartoria.

"Tommaso Zorzi conduttore di The Great Sewing Bee"

Tommaso Zorzi non ha mai nascosto la sua passione per il mondo della moda, mostrandosi sempre attento ai suoi look e partecipando anche a diverse sfilate in occasione della Settimana della Moda. Ora sembra che la sua passione per questo mondo si trasformerà in parte in un lavoro: secondo Davidemaggio.it condurrà la versione italiana di The Great Sewing Bee, una gara in cui un gruppo di aspiranti sarti si sfiderà a colpi di forbici e metro per dimostrare la propria stoffa. Lo show andrà in onda su Discovery+, un canale già caro a Zorzi in quanto proprio su questa rete ha guidato al successo la prima edizione di Drag Race Italia. Ancora non si ha nessuna informazione sulla data d'inizio dello show o sulla giuria. Pare che sia stato fatto il nome della stilista Elisabetta Franchi come giurata, ma che lei, almeno per il momento, abbia declinato l'invito.

In cosa consiste The Great British Sewing Bee

The Great British Sewing Bee è un format britannico, andato in onda per la prima volta sulla BBC nel 2013, con la conduzione del comico Joey Lycett insieme ai due giurati Patrick Grant e Esme Young. L'idea alla base del programma è simile a quella di Bake Off, show di pasticceria in onda anche in Italia su Real Time, ma con una sostanziale differenza: a sfidarsi per conquistare il titolo ci sono un gruppo di sarti amatoriali e non di pasticceri.

Uno show, quindi, che ha come filo conduttore il mondo della sartoria e in cui gli aspiranti sarti in gara dovranno mostrare di che stoffa sono fatti attraverso tre differenti sfide, la Pattern Challenge (uno schema da seguire nel modo più accurato possibile), la Transformation Challenge (reinventare un indumento già esistente) e la Sfida su Misura, cioè creare i propri capi da adattare a modelli umani.