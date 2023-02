Tiberio Timperi conduce Uno Mattina in Famiglia da casa: “Penso positivo e lo sono anche, al Covid” Tiberio Timperi positivo al Covid ha condotto Uno mattina in famiglia da casa: “Mi sento particolarmente a casa su Rai Uno, penso positivo e lo sono anche, al Covid”.

Il weekend di Uno Mattina in Famiglia è stato diverso dai soliti: sabato 4 e domenica 5 febbraio 2023 il presentatore Tiberio Timperi è stato costretto a condurre il suo programma da casa con l'aiuto di Ingrid Muccitelli e Monica Setta da studio. Il giornalista ha contratto il Covid: con un post su Instagram aveva già avvisato i fan scherzando sul suo format, "Sono anni che sostengo l’importanza di andare in onda da casa visto il titolo del programma, In Famiglia. Finalmente ce l’ho fatta". Alle sue parole aveva aggiunto: "Non solo penso positivo ma lo sono anche. Al Covid…".

"Sono a casa, sono positivo. Siamo positivi dai", ha scherzato questa mattina di domenica 5 febbraio quando ha aperto il suo programma Uno mattina in Famiglia.

Come sta Tiberio Timperi

"Oggi mi sentirò particolarmente a casa su Rai Uno" ha scherzato questa mattina Tiberio Timperi su Instagram prima di andare in onda con Uno mattina in famiglia. Stando alle parole delle sue colleghe il conduttore starebbe già meglio e presto potrebbe tornare in studio. Ingrid Muccitelli, tra i volti del programma spinoff di Uno mattina, ha poi aggiunto una stories nel quale spiega di sentire la sua mancanza: "Tiberio, sta casa aspetta a te! Io e Monica Setta ci accontentiamo di abbracciare il tuo cartonato, solo per questo weekend eh!".

L'idea di andare in pensione

Il conduttore ospite del programma BellaMa lo scorso 4 gennaio raccontò di pensare alla pensione: nel ripercorrere la sua carriera, dichiarò che potrebbe essere giunto il momento di prendersi una pausa dalla televisione per godersi un periodo di tranquillità.