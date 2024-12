video suggerito

Teodora eliminata ad Amici, la ballerina pubblica sui social un video che è una stoccata al programma Dopo l'improvvisa eliminazione di Teodora ad Amici, domenica scorsa, la ballerina ha condiviso sui social un video in cui mette a confronto le sue esibizioni con quelle di chi è arrivato al serale: una chiara stoccata al programma.

A cura di Ilaria Costabile

Nella scorsa puntata di Amici ad uscire dalla scuola più famosa della tv è stata Teodora, ballerina spagnola che sin da subito ha dimostrato di avere un grande talento. Un'uscita inspiegabile per alcuni, ma decisa da Marcello Sacchetta, chiamato come giudice della sfida di ballo. A qualche ora dall'addio al programma, l'ex allieva ha ripubblicato un video sui social in cui le sue performance vengono paragonate a quelle di alcuni ballerini del talent poi arrivati in finale, quasi a voler sottolineare che lei fosse più meritevole di loro.

La frecciata di Teodora dopo la sua uscita

Uscendo dallo studio, dopo aver lasciato definitivamente il suo banco, Teodora dice: "Los ultimos seran los primeros", visibilmente dispiaciuta di un'eliminazione che ha ritenuto ingiusta e che, in effetti, ha lasciato non poche perplessità anche nei presenti in studio. Dopo la scelta di Marcello Sacchetta, infatti, è calato un silenzio, piuttosto eloquente, in studio. La sfida è stata voluta da Emanuel Lo, che avendo un banco libero, ha pensato di far ballare Teodora con la sfidante Giorgia, che ha quindi convinto il giudice della prova. La ballerina spagnola, quindi, ha condiviso nuovamente un video montato ad arte in cui si mettono a confronto le sue performance con quelle di altri ballerini come Martina Miliddi, Nicholas Borgogni e Rosa Di Grazia scrivendo "Andati al serale". Una chiara frecciata diretta al programma, con la quale sottolineare che, forse, avrebbe meritato più lei quel posto di altri che sono rimasti nella scuola e che, quindi, al suo posto potrebbero provare l'emozione di partecipare al serale e magari aggiudicarsi la vittoria.

La reazione di Deborah Lettieri dopo l'uscita di Teodora

Deborah Lettieri, l'insegnante di ballo che ha voluto Teodora nella sua squadra, una volta presa la decisione da parte di mandarla via non è riuscita a trattenere la commozione, lasciando che le lacrime le riempissero gli occhi. Un moto di dispiacere e delusione anche da parte della maestra che, però, non ha potuto fare nulla per riabilitare la sua allieva. Intanto, anche Alessandra Celentano dispiaciuta ha cercato di consolare la ballerina: "Questo percorso ti è servito, devi essere contenta e continuare così".