Tensione all’Isola 2024, la contessa Alvina contro Rosanna: “Non scassare la m***”

A cura di Daniela Seclì

Foto IPA

L'edizione 2024 dell'Isola dei famosi continua a snodarsi tra abbandoni e liti. Nelle scorse ore ha fatto notizia la decisione di Daniele Radini Tedeschi di lasciare il reality. Intanto, sull'isola c'è stato un altro momento di tensione che ha visto protagoniste Rosanna Lodi e la contessa Alvina Verecondi Scortecci. Tra le due sono volate parole grosse e, come spesso accade in questo reality, tutto è partito da motivi banali.

I granchi fanno litigare Rosanna e la contessa Alvina

Vediamo come ha avuto origine lo scontro. Rosanna Lodi, quando già era buio, si è recata a cercare i granchi. La concorrente ha spiegato che il pesce scarseggia, nessuno dei concorrenti si sta mettendo in luce per le doti di pescatore, dunque l'unica soluzione per mettere qualcosa sotti i denti è ripiegare su altro. Così, insieme a Matilde Brandi, si è avventurata nelle zone più fitte dell'isola, cercando i granchi tra il fogliame. Non ci ha messo molto ad arrendersi: "Due ciecate che vanno a granchi di sera, quando non si vede niente". Quindi l'idea: "Secondo me se ci mettiamo dentro la tenda arrivano da soli". Così, ha pensato bene di tornare alle tende e di illuminare il più possibile l'area, convinta che i granchi sarebbero arrivati. Rosanna Lodi, tuttavia, non aveva fatto i conti con la contessa Alvina e con gli altri naufraghi che, anziché attendere i granchi, preferivano dormire.

Alvina si scusa, ma Rosanna non perdona

"Adesso dobbiamo fare luce, così arrivano i granchi": ha spiegato Rosanna ai suoi compagni di avventura. Pronta la reazione della contessa Alvina Verecondi Scortecci: "No, dai. Non scassate la min***a". Valentina Vezzali ha proposto una soluzione: "Andate a dormire fuori con la lampada e i granchi vengono da voi". Rosanna, risentita, si è allontanata dal gruppo. Valentina è andata a parlarle: "Ti sei arrabbiata?". La concorrente ha spiegato: "Ci sono altri modi per parlare, io non ho voglia di discutere. Non mi scassare la min***a non me lo dici". La mattina seguente, in confessionale, Rosanna ha raccontato che la contessa si è scusata con lei, ma non ha trovato terreno fertile: "Venire a chiedere scusa il giorno dopo, dicendo che lei voleva scherzare…non è uno scherzo, noi stavamo facendo una cosa per il gruppo. Con quella frase, mi ha fatto scendere la catena. Alvina anche tu bocciata".