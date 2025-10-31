Tellynonpiangere canta Abissale a X Factor 2025, arriva la reazione di Tananai

Tananai ha commentato l’esibizione di Tellynonpiangere che ieri sera, durante il live di X Factor 2025, ha cantato Abissale, conquistando gli applausi del pubblico e il commento positivo dei giudici. Anche l’artista milanese si è complimentato condividendo il video su Instagram: “Ma che bravo”, le parole.

Serata speciale per Tellynonpiangere, il cantante in gara nell'attuale edizione di X Factor che ieri sera, durante il live in onda su Sky Uno, capitato nel giorno del suo 24esimo compleanno, ha cantato Abissale di Tananai conquistando l'applauso del pubblico. La sua esibizione gli ha permesso di superare i ballottaggi e accedere al prossimo live, in programma per giovedì prossimo. Prima di cantare, aveva dichiarato nel video di presentazione dell'esibizione che sperava in una parere positivo di Tananai: sogno realizzato perché nelle ultime ore l'artista milanese gli ha dedicato una story su Instagram.

La reazione di Tananai all'esibizione di Telly non piangere

"Ma che bravo" ha scritto Tananai in un commento pubblicato tra le stories di Instagram a corredo del video dell'esibizione di Tellynonpiangere di ieri sera. L'artista ha cantato Abissale, conquistando gli applausi e i pareri positivi dei giudici.

Jake La Furia, dopo averlo ascoltato, ha infatti commentato: "Sei stato bravo, bellissima esibizione. Avete ragione voi, più vedo Telly e lo conosco, più capisco che è questa la sua cifra, quella del cantante tenebroso, un po' triste, che parla poco. Questi sono i pezzi giusti per lui". "Hai un'impostazione molto precisa, questo pezzo sembrava scritto per te. Ti auguro di lavorare con Tananai, siete compatibili" ha aggiunto Paola Iezzi. Achille Lauro lo ha definito "molto centrato e magnetico", mentre Gabbani, per ultimo, ha dichiarato: "Telly rimane in pista, mi sta seguendo e sono contento perché sta cantando bene", le parole prima di cantargli la canzone di buon compleanno.

Il compleanno di Tellynonpiangere sul palco

Dopo aver ascoltato i pareri dei giudici, Francesco Gabbani ha intonato la canzone Buon compleanno al giovanissimo cantante che ieri ha compiuto 24 anni. "Grazie, sono contento" ha dichiarato Tellynonpiangere, visibilmente emozionato. Giorgio Campagnoli, classe 2001, ha una storia particolare alle spalle. Originario di San Venanzio di Galliera in provincia di Bologna, ha lavorato per anni in fabbrica prima di diventare pizzaiolo. Il giovane a 16 anni fu affidato a una famiglia dagli assistenti sociali, ma ha continuato a mantenere rapporti con la madre che "vede ogni tanto".