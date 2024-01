Tapiro a Ilary Blasi dopo le dichiarazioni di Cristiano Iovino: “Non parlo, causa e processo in corso” Striscia la Notizia ha consegnato un Tapiro d’Oro a Ilary Blasi perché la sua versione e quella di Cristiano Iovino sulla loro breve frequentazione non combaciano. Il servizio in onda nella puntata del 31 gennaio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Ilary Blasi ha ricevuto un Tapiro d'Oro da Striscia la Notizia. Il servizio andrà in onda nella puntata del tg satirico di mercoledì 31 gennaio. Valerio Staffelli ha reputato opportuno raggiungerlo dopo il botta e risposta tra lei e Cristiano Iovino. La conduttrice sostiene che con il personal trainer ci sia stato solo un caffè. L'uomo parla di una "frequentazione intima". Davanti alle telecamere del programma di Antonio Ricci, Ilary Blasi ha preferito non dilungarsi nei commenti.

Ilary Blasi non risponde a Valerio Staffelli e Striscia la Notizia

Come riporta il comunicato diffuso da Striscia la Notizia, Ilary Blasi è stata di poche parole. L'inviato Valerio Staffelli ha rimarcato come la versione di Cristiano Iovino e quella data dalla conduttrice nel documentario Unica, diffuso da Netflix, siano molto diverse. Ilary Blasi ha preferito non dilungarsi a riguardo, rimarcando solo che c'è un processo in corso: "Non posso dire nulla, ci sono una causa e un processo in corso". Per Ilary Blasi, quello ricevuto nella puntata in onda mercoledì 31 gennaio, è il decimo tapiro.

Ilary Blasi e Cristiano Iovino, le due versioni

Ilary Blasi, nel documentario Unica, ha spiegato che con Cristiano Iovino c'è stato solo un caffè. E al Corriere della Sera ha ribadito che la sua verità resta quella che ha raccontato. Il personal trainer ha affidato la sua versione della storia a un'intervista rilasciata a Il Messaggero:

Ci siamo conosciuti verso la fine del 2020, attraverso i social, in seguito ci siamo accordati per conoscerci di persona a una mostra di Banksy che in quel periodo facevano in centro a Roma. […] Ci vedevamo principalmente a casa mia. Ed è capitato qualche volta di vederci in negozio da Alessia (Solidani, ndr), ai Parioli. Era sposata ma tra noi non si può parlare di storia. Direi piuttosto di una frequentazione intima. Si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Potevano passare anche mesi senza vedersi, dal momento che anche io ero spesso fuori.