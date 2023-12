Sveva Sagramola assente da Geo, la trasmissione sarà condotta da Emanuele Biggi Sveva Sagramola, storica conduttrice di Geo, la trasmissione dedicata alle tematiche dell’ambiente e della natura su Rai3, non sarà alla conduzione per alcuni giorni. A spiegarne i motivi è lei stessa con un post, pubblicato sulla pagina social del programma.

Sveva Sagramola, la storia conduttrice di Geo, la trasmissione pomeridiana di Rai 3 dedicata alla conoscenza, sarà assente per l'intera settimana alla conduzione. Lo ha annunciato con un post, pubblicato sulla pagina ufficiale social dedicata al programma, nel quale spiega i motivi di questa sua temporanea assenza, tranquillizzando in via preventiva gli appassionati che, magari, si sono chiesti il perché di questa insolita mancanza.

Il messaggio di Sveva Sagramola

La conduttrice, che dal 1998 è il volto del noto contenitore dedicato della terza rete, ha spiegato i motivi che la porteranno ad assentarsi, seppur per pochi giorni, al timone del programma di Rai Tre che da sin dalla prima messa in onda la vede in prima linea, pronta a tenere compagnia ad un pubblico desideroso di apprendere sempre nuove nozioni in fatto di scienza, natura, ambiente, con tanto di approfondimenti di carattere antropologico e tanto altro ancora.

Sulla pagina Facebook di Geo, quindi, Sagramola spiega che a causa di un'operazione, che la terrà lontana dal lavoro per qualche giorno, in attesa di riprendersi in maniera definitiva, non potrà essere in studio:

Ciao a tutti, questa settimana non sarò in Tv perché ho scongiurato un distacco della retina con un piccolo intervento e devo stare a riposo assoluto per qualche giorno. Per fortuna c’è Ema, pronto a sostenermi insieme alla meravigliosa squadra di Geo, un gruppo di lavoro eccezionale, a cui vanno tutta la mia gratitudine e il mio grande affetto. A presto! Sveva.

A sostituirla, quindi, sarà Emanuele Biggi, ormai da anni fedele compagno di conduzione di Geo. Laureato in scienze naturali e appassionato di fotografia, dal 2013 è a tutti gli effetti co-conduttore della trasmissione, dove ha portato il suo sapere e la passione per la divulgazione, come dimostrano anche le sue precedenti esperienze televisive, come Trebisonda dedicato ai più piccoli e Wild-Oltrenatura sempre su Rai3.