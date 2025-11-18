Stefano De Martino e il rimprovero a Thanat: “Tu guardi La Ruota della Fortuna, io lo so”

La battaglia tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, dopo essersi fermata per un po', si arricchisce di un nuovo capitolo. Durante la puntata di lunedì 17 novembre, Stefano De Martino ha trasformato un momento di esitazione di Thanat in un'occasione perfetta per punzecchiare il collega di Canale 5, Gerry Scotti. È successo tutto durante il finale di partita, quando De Martino ha posto la consueta domanda al personaggio, ormai ricorrente dello show, sul pacco rosso.

"Tu guardi La Ruota della Fortuna, io lo so"

Thanat, come se fosse stato preso alla sprovvista, si è incespicato con le parole. Senza perdere un secondo, De Martino ha colto la palla al balzo: "Tu guardi La Ruota della Fortuna, io lo so. Anche quando sei qui, la guardi". È l'ennesima frecciatina, anche se ormai tra i due programmi, come tra i due professionisti, c'è un'aria da buon vicinato. Il tono leggero e scherzoso con cui De Martino lancia queste provocazioni le rende particolarmente efficaci e virali, tra il pubblico a casa. Non c'è mai astio, ma piuttosto un gioco di rimandi che diverte il pubblico e mantiene alta l'attenzione sulla rivalità tra i due programmi.

Il dominio della prima serata

Questo nuovo episodio conferma come la competizione tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna sia ormai entrata nel vivo, con i due conduttori che rappresentano due stili completamente diversi ma ugualmente vincenti. Da una parte il veterano Scotti con la sua esperienza decennale, dall'altra De Martino che porta freschezza e una comunicazione più diretta con il pubblico giovane. Gerry Scotti ha avuto più volte modo di ribadire che il fatto che ci siano Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna in onda è una ricchezza per i telespettatori ma anche per le rispettive emittenze. "12 milioni di spettatori, tutte le sere sono davanti alla tv", ha dichiarato. Questo è un segnale non trascurabile, che dice anche appunto molto di queste frecciatine funzionali a mettere un po' di pepe sulla sfida, sempre senza mai mancarsi di rispetto.