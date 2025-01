video suggerito

Stefania Orlando sul "tradimento" di Eva Grimaldi al GF: "Ormai il nostro legame si è spezzato" Nella puntata di lunedì 20 gennaio, Eva Grimaldi e Stefania Orlando sono protagoniste di un faccia a faccia. Le due concorrenti ritornano sullo scontro avuto nei giorni scorsi.

Eva Grimaldi e Stefania Orlando tornano a parlare del furioso litigio che le aveva allontanate. La prima, infatti, aveva mandato la seconda su tutte le furie per aver scleto, nella catena di salvataggio, di dare una possibilità Alfonso D'Apice invece che a Stefania. Nel corso della puntata di lunedì 20 gennaio, alle due concorrenti viene offerta la possibilità di un confronto faccia a faccia.

Stefania Orlando: "Io sono una vipera corretta"

"Ci sono tante falsità dentro questa Casa, ci sono tante vipere e scorrette. Io anche sono una vipera, ma corretta" aveva commentato Stefania Orlando poco dopo il gesto di Eva Grimaldi. Quest'ultima, infatti, aveva salvato Alfonso D'Apice a scapito di Orlando: "Voglio dare precedenza ai giovani". Una scelta che aveva ferito profondamente Stefania: "Non ci riesco più con Eva, il nostro legame si è spezzato".

Il confronto tra Stefania Orlando ed Eva Grimaldi

Nonostante tra Eva Grimaldi e Stefania Orlando ci fosse stato una parziale riappacificazione, per Orlando è difficile dimenticare il "tradimento" dell'amica: "Questa cosa mi ha lasciato l'amaro in bocca. Abbiamo chiarito, Eva mi ha chiesto scusa, abbiamo cercato di andare oltre. Negli ultimi due giorni abbiamo provato a riprendere i nostri rapporti". Eva Grimaldi aggiunge: "Io e lei abbiamo due pensieri diversi, lei sta sempre con Luca e Amanda. Io sto più con Pamela e gli altri. Ho chiesto scusa spero che questa vicenda non influisca fuori dal Grande Fratello". Le due, però, concordano nella decisione di riporre l'ascia di guerra. Durante il collegamento con Signorini, il conduttore chiede un parere alle opinioniste presenti in studio. Per Beatrice Luzzi, però, la possibilità di una tregua non è contemplabile. "I tradimenti all'interno della casa non si dimenticano" commenta a proposito della vicenda.