Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta tornano al Grande Fratello, saranno le due nuove concorrenti Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta tornano nella Casa del Grande Fratello da concorrenti. Dopo l’ottima prova fornita nel 2020 – quando parteciperanno all’edizione del GF Vip migliore di sempre – le due conduttrici sono pronte a tornare nella Casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta rientrano nella Casa del Grande Fratello a distanza di 4 anni dall’edizione del 2020, considerata da più parti la migliore di sempre in virtù di un cast particolarmente azzeccato. Dopo gli ascolti in calo delle ultime settimane, la squadra che lavora al reality ha immaginato una possibile svolta mirata a recuperare gradimento. E se la puntata di ieri, con i sei nuovi ingressi, è finalmente tornata sopra i 2 milioni di spettatori, il reality si augura che i numeri possano ancora salire facendo ricorso all’ingresso nella Casa di due tra le concorrenti migliori che abbiano mai varcato la porta rossa.

Gli ingressi di Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta al GF

Era stato Davide Maggio ad annunciare il ritorno di Orlando nella Casa. L’ingresso di Ruta, invece, è stato ufficializzato da Tv Blog. Entrambe le conduttrici, storici volti della Rai, hanno partecipato all’edizione del GF Vip andata in onda nel 2020 dando prova di un carattere che si presta perfettamente alle dinamiche di gioco che appassionano gli spettatori del reality show di Canale5. Proprio al loro “mestiere” da consumate intrattenitrici televisive il GF si affida per risollevare le sorti di un’edizione che stenta a decollare sotto il profilo del gradimento da parte del pubblico.

Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta potrebbero vincere il GF

Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta parteciperanno al GF nel ruolo di concorrenti vere e proprie, sebbene entrate in gioco a tre mesi dall’inizio. Ciò significa che i loro fan – e sono migliaia coloro che le avevano apprezzate durante l’edizione del 2020 – potranno coalizzarsi oggi e votarle per permettere loro di vincere questa edizione. Una “beffa” per i concorrenti in gara dallo scorso settembre, la stragrande maggioranza dei quali non è riuscita a convincere il pubblico nello stesso modo in cui le due conduttrici lo fecero all’epoca in cui vivevano entrambe nella Casa. Quella storica edizione del reality fu vinta da Tommaso Zorzi.