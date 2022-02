Simone è un traditore seriale, Maria De Filippi consiglia: “C’è l’evirazione in certi casi” La quinta puntata di C’è posta per te mette in scena la storia di Simone, un traditore seriale, che cerca di conquistare Chiara, la sua ex moglie.

La quinta puntata di C'è posta per te mette in scena la storia di Simone, un traditore seriale, che cerca di conquistare Chiara, la sua ex moglie. La coppia ha anche due figli. Purtroppo per Chiara, Simone è un marito difficile tra segreti e bugie continue. La storia è deragliata nel peggiore dei modi. Lei lo ha cacciato di casa nel modo più plateale possibile, lanciandogli i vestiti dal balcone. Simone è arrivato a C'è posta per te per chiedere perdono. Maria De Filippi convince Chiara con il sorriso: "Guarda che c'è la soluzione che è l'evirazione, me lo hai detto anche tu".

La storia di Simone e Chiara

Chiara ha fatto un lungo sfogo confrontandosi proprio con Maria De Filippi: "C'è un problema se lui va a cercarsi sempre le altre. Significa che qui non sta bene e che con me non sta bene. Se va fuori casa a cercare le altre, vuol dire che in casa non sta bene". Simone promette fedeltà e cerca di essere molto convincente: "Non ti farò più del male, ti chiedo solo di ricominciare".

Chiara apre la busta

Ma la storia di Simone e Chiara è una di quelle storie destinate a chiudersi con un lieto fine in questa quinta puntata di C'è posta per te. Prima di dire sì a Simone, però, Chiara prova a fare chiarezza e a prendersi le sue soddisfazioni: "Devi tenere presente che il tempo delle parole è finito. Adesso servono i fatti". Poi c'è la garante Maria De Filippi che, come spesso accade in casi analoghi, si lascia andare a una battutina: "C'è sempre l'evirazione a un certo punto". Poi Maria De Filippi spinge la ragazza a costruire una sua individualità più forte: "Sii egoista, Chiara. Guarda gli altri uomini, fatti riconquistare". Chiara scherza e chiede a Maria De Filippi di tornare a casa con loro, come garanzia. Alla fine il perdono è servito, Chiara apre la busta e i due si abbracciano.