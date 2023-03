Simona Ventura non saluta Heather Parisi: la reazione di Paola Perego, moglie di Lucio Presta Simona Ventura rifiuta di salutare Heather Parisi durante l’ultima puntata di Citofonare Rai2. “Perché? Perché no”, replica la conduttrice quando gliene chiedono il motivo.

A cura di Stefania Rocco

Sono trascorsi 7 anni dagli scontri tra Simona Ventura ed Heather Parisi ad Amici, tempo che non è servito alla showgirl e alla conduttrice per recuperare il loro rapporto. Lo dimostra quanto accaduto qualche ora fa a Citofonare Rai2 quando l’ex volto dell’Isola dei famosi, oggi al timone del format in onda sulla seconda rete Rai insieme alla collega Paola Perego, si è rifiutata di salute la ballerina e soubrette.

Simona Ventura non saluta Heather Parisi

L’occasione è arrivata durante lo spazio gestito da Valeria Graci che, commentando i fatti della settimana, si è rivolta direttamente a Heather: “La salutiamo”. “No, io non la saluto”, ha precisato Ventura, “Perché? Perché no”. Il rifiuto di Simona è stato sottolineato dalla risata di Paola Perego il cui marito, Lucio Presta, proprio recentemente aveva reso di dominio pubblico quanto accaduto dietro le quinte di Belve, con l’intervento di un ufficiale giudiziario che ha obbligato la ballerina a saldare quanto disposto dal tribunale nella causa persa contro Presta.

Perché Simona Ventura non ha salutato Heather Parisi

Lo scontro tra Simona Ventura e Heather Parisi risale al 2018 quando entrambe parteciparono ad Amici nel ruolo di giurate. Terreno di scontro furono le esibizioni del cantautore Biondo, difeso dalla prima e osteggiato dalla seconda. Parisi attaccò la collega con un post pubblicato sui social, con il quale puntava il dito contro Simona: “Ho paura che sta subentrando una sorta di parac*lismo. Io non posso credere che Simona Ventura dica ‘quanto è carismatico Biondo’. Quando è tutto il contrario. O non capisce il significato della parola carisma, oppure sta mentendo. Non può dire che Biondo è carismatico. Ma poi Bocci che dice ‘Valentina è sensuale’ quando era solo terrorizzata e aveva gli occhi spaventati e stava guardando la coreografia dell’altra ballerina”. Ventura rispose alla collega con un video pubblicato sui social: “Va bene che il mondo va al contrario e non mi stupisco più di niente. Ma ho visto che Heather ha dato un like a uno che insultava Biondo. Biondo non c’entra nulla con tutto questo perché è dentro a un talent e sta facendo la corsa, lui si merita tutto il successo che sta avendo. Anche umanamente Biondo è veramente eccezionale: ha difeso Heather, ha detto alle sue fan che la insultano che lui non le considera fan e sta andando contro le leggi dei social. Di cosa stiamo parlando? Vedo una che ha 58 anni e si comporta come se ne avesse 18 anni, e vedo un ragazzo di 18 anni che si comporta come se ne avesse 58. C’è qualcosa che non quadra”.