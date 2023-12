Simona Izzo attacca Chiara Ferragni: “Una carriera sul nulla”, la reazione di Alberto Matano Simona Izzo ha parlato di Chiara Ferragni non in termini lusinghieri nel corso della puntata de La vita in diretta di mercoledì 27 dicembre su Rai1. La reazione di Alberto Matano: “Però…”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Simona Izzo ha parlato di Chiara Ferragni non in termini lusinghieri nel corso della puntata de La vita in diretta di mercoledì 27 dicembre su Rai1. "Un milione di euro in donazioni? Per lei non sono niente", ha dichiarato la regista additandola anche come una donna che ha fatto carriera "sul niente". Affermazioni coraggiose e libere che hanno incontrato le resistenze e le precisazioni del conduttore e padrone di casa, Alberto Matano. Intanto, il caso Ferragni non si sgonfia: più Procure stanno indagando su di lei.

La stroncatura di Simona Izzo

Simona Izzo, aiutata anche da Ricky Tognazzi, ha stroncato senza mezzi termini Chiara Ferragni tirando in ballo anche la madre Marina Di Guardo: "Ha donato un milione di euro perché per lei non sono niente! Lo dico perché li guadagna con una facilità assurda. I social crolleranno? Ma sì, sono carriere fondate sul niente, fondate sull'apparenza. Quando c'è il vulnus…Le carriere sui social sono per chi è molto bella, per chi ha la madre molto mediatica. Perché la mamma della Ferragni è una stilista ad esempio. È la donna che ha creato la fortuna di sua figlia".

La replica di Alberto Matano

Il conduttore de La Vita in Diretta : "Va dato atto che c'è una grande capacità imprenditoriale". Alberto Matano cerca di fare da pompiere: "Però c'è una grande capacità imprenditoriale anche di aver percepito quello che sarebbe stato lo sviluppo dei social, non si tratta di una cosa così semplice". Ma, per ricordare le parole di Roberto D'Agostino, il business non è un valore. Proprio in queste giornate caldissime per la famiglia Ferragni è rispuntata una vecchia lite che ha coinvolto proprio la madre di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo, e Roberto D'Agostino il quale disse senza troppi giri di parole: "L'attività che ha Chiara Ferragni non è un'attività che propone dei valori. Propone i vestitini, propone il suo corpo. A me colpisce quando cominciate a dire che proponete valori, ma che valori si propongono? È una modella che sta lì, con le belle gambe, con il bel culetto, e sta lì. È una nullità, non sa fare niente. Una volta si diceva: sò famose per essere famose".