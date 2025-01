Shaila Gatta si salva al GF ed esulta con il twerk, Alfonso Signorini: “Risparmiaci questa cosa”

video suggerito

Helena Prestes è stata eliminata dal televoto al termine della puntata del Grande Fratello di lunedì 13 gennaio 2025 e tra le lacrime è stata costretta a lasciare la casa di Cinecittà dopo il "duello finale" contro Shaila Gatta. L'ex velina non appena svelato il verdetto ha esultato tra le braccia del fidanzato Lorenzo Spolverato, poi al momento delle nomination si è divertita a twerkare davanti alle mini piramidi, gesto che non è piaciuto ad Alfonso Signorini. "Risparmiaci questa cosa", le parole del conduttore prima di invitarla a fare il nome da nominare.

La reazione di Shaila Gatta al verdetto del televoto

Dopo l'annuncio di Alfonso Signorini sull'esito del televoto che l'ha salvata dall'eliminazione, Shaila Gatta non è riuscita a contenere la gioia. Al momento delle nomination, prima del termine della puntata, ha ringraziato il pubblico: "Intanto grazie a tutta l'Italia che mi ha salvato, vi voglio bene. Merita un twerk questa cosa" ha dichiarato prima di accovacciarsi e muovere i fianchi. Il gesto non è stato però gradito dal conduttore che, dallo studio, l'ha invitata a ricomporsi: "Scusa, ma veramente. Risparmiaci questa cosa. Che senso ha questo saluto? Come il cane che quando è felice muove la coda, tu muovi il sedere". "Luca mi prende sempre in giro, dice che quando sono felice twerko" si è giustificata l'ex velina prima di fare la sua nomination.

Le lacrime di Helena Prestes dopo l'eliminazione

Helena Prestes dopo il verdetto del televoto è stata costretta ad abbandonare la casa di Cinecittà. Fuori alla porta rossa, in lacrime, ha ringraziato il pubblico che ha votato per salvarla. Con la voce rotta dal pianto, ha dichiarato: "Ringrazio tutti, mi dispiace. Ero un po' stanca, scocciata. Grazie al GF, grazie a tutti. È stata un'esperienza molto bella, mi mancherete di sicuro, tantissimo. Grazie al pubblico".