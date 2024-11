video suggerito

Shaila Gatta furiosa con Lorenzo Spolverato, la lite al GF: "Vai da Helena, mi sono sentita una deficiente" Lite nella casa del Grande Fratello tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. La ballerina è andata su tutte le furie dopo avere notato che il gieffino stava chiacchierando con Helena Prestes.

A cura di Daniela Seclì

Al Grande Fratello è scoppiata una lite tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. La ballerina si è ingelosita dopo avere notato che il concorrente stava chiacchierando con Helena Prestes. Poco prima aveva detto di avere un forte mal di testa. Quando Shaila è andata a verificare come stesse, lo ha trovato in compagnia della gieffina, erano intenti ad avere un chiarimento sul loro rapporto.

Perché Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno litigato

Shaila Gatta si è infastidita dopo avere visto Lorenzo Spolverato in compagnia di Helena Prestes. Il concorrente ha spiegato perché si è intrattenuto con lei:

Dentro cantavano e a me dava fastidio. Volevo cambiare aria. Ho pensato di uscire in giardino e bere una camomilla. Ho visto Helena tranquilla e le ho detto: "Helena ti va?", dato che beccarla tranquilla è molto difficile. Ci siamo messi qua. Quanto è durato? Una mezz'oretta e finalmente ho capito anche cosa c'è nella sua testa.

Shaila Gatta ha ammesso la sua gelosia: "Sono un po’ gelosa e vado in gelosia. Sono gelosa, sono istintiva, avrò pure sbagliato". Lorenzo le ha chiesto di confrontarsi con lui quando c'è qualcosa che non va, anziché sfogarsi con altri gieffini che poi – a suo dire – la metterebbero contro di lui.

La frase di Lorenzo Spolverato che ha fatto infuriare Shaila Gatta

La conversazione è degenerata per una frase in particolare. Ma andiamo con ordine. Shaila Gatta ha chiesto a Lorenzo Spolverato se gli sia passato il mal di testa, anche perché quando capita a lei preferisce non vedere nessuno e non parlare con nessuno. Poi, ha aggiunto:

Permetti che se ti vedo da solo con Helena per la cinquantesima volta e non me lo dici…Se mi avessi detto "Sento l’esigenza di parlare con lei" ti avrei detto anche io che andava bene. Io stavo venendo da te, mi sono sentita una deficiente, ho trovato Helena al posto mio. Ero lì che venivo per darti un bacino, per sapere come stavi e ho visto entrare Helena. Mi capitano sempre queste cose, incredibile. Magari sono troppo istintiva.

A questo punto, la frase di Lorenzo che ha fatto infuriare la ballerina: "Io non sono andato da Helena perché tu non mi hai coccolato. In un momento in cui ero sul divano a meditare mi sono chiesto: ‘Cosa senti?' e poi ho pensato: ‘Fammi andare da Helena'". Shaila si è alzata ed è andata via: "Va bene, vai da Helena zio. Fai bene. Non risolvo niente così? E infatti non voglio risolvere".