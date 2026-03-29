Serale di Amici 25, Simone eliminato nella seconda puntata: salve Valentina e Caterina

Simone è il primo eliminato del secondo serale di "Amici 25" e l'unico. L'appuntamento con il talent show del 28 marzo si chiude con l'annuncio a sorpresa di Maria De Filippi, che "salva" Valentina e Caterina da una seconda eliminazione. Simone è quindi costretto a lasciare il programma, con la squadra di Veronica Peparini che perde un elemento al quale la docente si era legata molto.

Simone è l'eliminato dopo la prima manche

Dopo l'esclusione di Opi, Michele e Antonio durante il primo serale, il secondo appuntamento di sabato 28 marzo è stata segnata dal ballottaggio tra Simone, Alex e Lorenzo avvenuto a metà serata. Simone ha ballato sulle note del brano ‘Morirò da re' dei Måneskin, Lorenzo canta ‘Amore amaro' di Gigi Finizio e Alex si esibisce con ‘The Boy Does Nothing' di Alesha Dixon. Alla fine dello scontro, a farne le spese proprio Simone. "Ha avuto il sorriso dal primo giorno, una persona molto buona", ha detto De Filippi. Lui ha ringraziato così: "Io sono un po' emozionato, viene solo da sorridere perché è stato davvero un viaggio importante che porto sempre nel cuore e ringrazio tutti. penso che continuerò a collezionare tutte queste avventure come ho sempre fatto, proverò a continuare a fare esperienze che mi arricchiscano".

Dopo la seconda manche nessun eliminato

La seconda manche della puntata arriva a mettere a confronto Valentina e Caterina, arrivate a giocarsi la permanenza nel programma. Per la sfida finale Valentina, seguita da Anna Pettinelli, si esibisce con il brano It’s Oh So Quiet dell'artista islandese Björk. Caterina, allieva di Rudy Zerbi, propone la canzone Writing's on the Wall di Sam Smith. I giudici votano segretamente e Maria De Filippi congeda gli allievi, che tornano in casetta. Valentina e Caterina attendono di sapere chi sarà eliminato, ma a sorpresa non c'è l'eliminazione. Maria De Filippi annuncia un pareggio. Entrambi le cantanti hanno ottenuto due voti dai giurati. L’eliminazione è rimandata all’inizio del terzo appuntamento della fase Serale della ventiquattresima edizione del talent-show.