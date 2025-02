video suggerito

Screzi tra Gianmarco e Liane a Uomini e Donne, i dubbi del tronista: "Non hai niente da dire, ti vedo impostata" Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 17 febbraio, Gianmarco Steri ha portato in esterna Liane Arias, 22enne romana d'origini francesi. Tra una chiacchiera e l'altra, tra i due non sono mancati i battibecchi.

A cura di Sara Leombruno

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda lunedì 17 febbraio, Gianmarco Steri prosegue la conoscenza con le sue corteggiatrici. Su tutte, Liane Arias: 22enne d'origine francese, la ragazza è andata in esterna col tronista e i due hanno avuto modo di trascorrere del tempo insieme. Nonostante fosse un appuntamento conoscitivo, tra i due non sono mancati gli screzi.

L'esterna di Liane e Gianmarco a Uomini e Donne

Liane e Gianmarco si sono incontrati in un parco e, per iniziare a conoscersi, la ragazza ha invitato il tronista a disegnare su una tela bianca quella che è una sua passione. I de, quindi, hanno disegnato insieme: lui lo scudetto della Lazio, lei una aereo. "A me piace tantissimo viaggiare", ha spiegato la corteggiatrice. Successivamente, i due si sono seduti e hanno cominciato a parlare. Notando l'atteggiamento di Liane, probabilmente silenziosa a causa dell'imbarazzo, Gianmarco ha detto: "Insomma, non hai niente da dire? Ti vedo un po' impostata, si vede che sei una ragazza dolce, ma quando ti ho parlato da soli nel ballo ti ho visto un po'…".

"Faccio fatica a fidarmi, mi sento complicata"

"Faccio fatica a fidarmi, mi sento complicata, sono venuta qui perché caratterialmente hai caratteristiche che cerco in un ragazzo, mi sembri serio e sincero", la risposta della corteggiatrice. Nel resto dell'esterna, i due si sono divertiti e hanno scherzato tanto e infatti, una volta al centro dello studio, lei spiega, ridendo: "Mi ha criticato un po' i capelli, ha detto che li ho tagliati male".

"All'inizio ti ho vista in difficoltà, quando ti ho stuzzicata per prenderti in giro non mi aspettavo che reagissi così, pensavo ti chiudessi invece mi hai preso in giro anche tu", ha ribattuto Gianmarco. Alla fine, entrambi hanno espresso la volontà di proseguire nella loro conoscenza.