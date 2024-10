video suggerito

Scatta il bacio tra Javier Martinez e Shaila Gatta: l'ex velina ha ceduto alle effusioni del tentatore Scatta quello che ha tutta l'aria di essere un bacio tra Javier Martinez e Shaila Gatta. I due dopo settimane di effusioni, si sono avvicinati particolarmente la scorsa notte, dopo che lei solo qualche giorno prima si era tirata indietro.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo giorni di effusioni consumate nei vari angoli della casa, è nella notte, sotto le coperte che tra Javier Martinez e Shaila Gatta scatta quello che ha tutta l'aria di essere un bacio. L'ex velina aveva resistito alla tentazione di cedere ai tentativi avanzati dal gieffino che, infatti, in più occasioni avrebbe voluto far esplodere la passione anche se, al momento, si tratta ancora di qualcosa di decisamente soft.

Il bacio tra Shaila e Javier

Il video pubblicato sul sito Mediaset parla piuttosto chiaro. I due si trovano a condividere lo stesso letto, dormendo mano nella mano, abbracciati, poi Javier si mostra decisamente più spedito e inizia a stampare sul volto della gieffina una serie di baci, uno dietro l'altro e sembra quasi che alla fine anche lei abbia ceduto a queste effusioni più decise. Le coperte e il braccio di lei, posizionato davanti al volto, ostruiscono la visuale, per cui non si ha la certezza che i due si siano baciati davvero, anche se sembrerebbe proprio che il bacio, tanto atteso, sia arrivato. In trasmissione era stata proprio Shaila a dire, in relazione a Javier: "Mi si è acceso qualcosa e sono proprio felice" e lui d'altro canto aveva ricambiato queste sensazioni dicendole: "Ho provato a guardarti con occhi diversi, ma non ce la faccio. Non sarai mai una mia amica".

Shaila aveva rifiutato il bacio di Javier

Pensare che, però, solo qualche giorno fa l'ex velina si era ritratta dinanzi ad un approccio più deciso di Javier. Dopo una giornata trascorsa tra coccole e interazioni giocose, l'ex tentatore le si era avvicinato dicendole "Ti do solo un bacio a stampo" e lei: "No, a me piace immaginarle queste cose, non lo voglio questo bacio". Un rifiuto bello e buono, arrivato dopo che Martinez aveva chiesto a Shaila di non giocare con i suoi sentimenti: "Se devi farlo non con me, ti avverto" aveva detto lui, ricevendo in risposta: "Non sono il tipo". Un'affermazione che forse l'ha rassicurato, consentendogli di azzardare qualche mossa.