Sanremo Giovani 2022 va meglio del 2021: gli ascolti tv di venerdì 16 dicembre

Gli ascolti tv di venerdì 16 dicembre 2022 vedono trionfare la serata dedicata a Sanremo Giovani su Rai 1, che ha conquistato 2.168.000 spettatori pari al 16.3% di share, mentre su Canale5 Con l’Aiuto del Cielo ha ottenuto solo 1.587.000 spettatori con uno share del 9.9%. Non c'è stata gara tra le due reti avversarie, sebbene Mediaset si stia difendendo sempre bene dalla contro programmazione ammiraglia.

Il direttore intrattenimento prime time, Stefano Coletta ha commentato così il successo della serata dedicata a Sanremo Giovani, dando ampio merito alle scelte di Amadeus: “È stata una serata tutta all’insegna della musica e del talento. Il risultato d’ascolto, con lo share migliore dall’edizione del 2001 (16.3% pari 2 milioni 168 mila telespettatori) dimostra che l’attenzione del pubblico per la competizione dei giovani è salita grazie al lavoro del direttore artistico Amadeus che, anche questa volta, ha selezionato artisti molto interessanti sia dal punto di vista musicale che testuale”.

Vediamo nel dettaglio gli ascolti tv delle altre reti generaliste: su Rai2 S.W.A.T. totalizza 836.000 spettatori (4.6% share e su Italia1 Crossfire – Bloccati nell’incubo si è dovuta accontentare di 859.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Ora tocca a noi – Storia di Pio La Torre è stato visto da 718.000 spettatori con il 4%, nel frattempo su Rete4 Quarto Grado ha mantenuto il suo zoccolo duro con 1.313.000 spettatori (9.5%). Su La7 Il meglio di Propaganda Live 522.000 spettatori pari al 3.7%. In chiaro su Tv8 MasterChef segna 556.000 spettatori (3.8%). Enorme seguito come sempre per Maurizio Crozza su Nove per l’ultima puntata di Fratelli di Crozza, vista da 1.202.000 spettatori (6.5%). Su canale 20, Terminator 2 – Il giorno del giudizio 491.000 spettatori (3%), mentre su Rai4 The Informer – Tre secondi per sopravvivere 351.000 spettatori (2%). Infine su Iris La recluta ha totalizzato 569.000 spettatori per il 3.2% di share.