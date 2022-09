Salvini polemico con Lucia Annunziata: “Vedi te se di domenica pomeriggio devo parlare di Putin” Il leader della Lega protagonista di un fuorionda polemico a Mezz’ora in più di Lucia Annunziata. Durante il dibattito Salvini ha protestato per il tema di politica estera affrontato.

A cura di Andrea Parrella

In questi primi giorni di settembre la stagione televisiva si accende definitivamente, grazie alla partenza di buona parte dei programmi di approfondimento politico, in vista della tornata elettorale del prossimo 25 settembre che darà all'Italia un nuovo governo. Tra i programmi partiti in anticipo c'è sicuramente Mezz'ora in più, lo spazio di approfondimento affidato a Lucia Annunziata, tornato in onda ogni domenica dall'inizio di agosto.

Le parole di Salvini in diretta

Proprio nel corso della puntata del 4 settembre di Mezz'ora in più il leader della Lega, Matteo Salvini, è stato protagonista di un fuorionda che da qualche ora sta circolando sui social. Salvini era in collegamento a distanza, mentre in studio con Annunziata c'era, in rappresentanza della sua stessa compagine politica, Erika Stefani, ministra per le disabilità nel governo Draghi. Mentre si articolava un ragionamento sulle politiche sociali, l'ex ministro degli Interni del primo governo Conte ha mostrato un certo disappunto per il tema che la conduttrice si era appena lasciata alle spalle, riferito alla politica estera e alla vicenda del conflitto in Ucraina. A microfono aperto, si è sentito Salvini borbottare rivolgendosi a qualcuno al suo fianco e commentando così il passaggio della trasmissione: "Dimmi te se uno deve stare la domenica pomeriggio a parlare di Putin".

La reazione in studio

Frase che ha, di fatto, interrotto quanto in studio stava esponendo la ministra Stefani, che infatti si è bloccata guardando lo schermo alle sue spalle, trovandosi leggermente disorientata. Ci ha pensato Lucia Annunziata a sbrogliare la matassa, invitando lo stesso Salvini a parlare, eventualmente, per condividere il suo parere. Il tema dell'invasione russa in Ucraina sarà un argomento inevitabilmente destinato a intrufolarsi nella campagna elettorale lampo delle prossime settimane. Un tema che nei mesi scorsi ha dominato in modo totale il dibattito politico e al quale oggi le forze in campo per le prossime elezioni sembrano diversamente propense ad affrontare, come la reazione di Salvini a Mezz'ora in più può dimostrare.