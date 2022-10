Roberta Di Padua di nuovo vicina a Riccardo Guarnieri, la cena con l’ex ritrovato a Uomini e Donne La Dama di Uomini e Donne Roberta Di Padua è stata beccata a cena con un uomo in un ristorante di Roma, si tratterebbe di Riccardo Guarnieri, il suo ex ritrovato nello studio del dating show. La foto condivisa da Deianira Marzano.

A cura di Gaia Martino

Roberta Di Padua è tornata a Uomini e Donne. Dopo il gossip dell'estate che l'ha vista vicina a l'ex tronista Davide Donadei, è tornata a sedersi tra le dame del parterre femminile del dating show. Aveva intrapreso una conoscenza con Alessandro Vicinanza, a quanto pare nelle ultime ore sarebbe stata in compagnia del suo ex, Riccardo Guarnieri. Una talpa li ha beccati insieme a cena in un ristorante della Capitale: l'immagine condivisa da Deianira Marzano.

La foto di Roberta e Riccardo insieme a cena

Roberta Di Padua ieri sera sarebbe stata beccata a cena con Riccardo Guarnieri in un ristorante a Roma. Sebbene la Dama di Uomini e Donne sia ben riconoscibile dalla foto scattata da una talpa che si trovava nello stesso locale, l'uomo con cui è seduta al tavolo si trova di spalle. È la fonte di Deianira Marzano, influencer del pettegolezzo online che ha diffuso l'immagine, a svelare che in sua compagnia c'era proprio Riccardo Guarnieri, suo ex compagno, anche lui rientrato nello studio di Maria De Filippi ad inizio stagione.

Il ritorno di Roberta Di Padua a Uomini e Donne

Nelle ultime settimane Roberta Di Padua ha fatto ritorno nel dating show per rimettersi in gioco e trovare un uomo "che non scappi". Lo scorso 6 ottobre la puntata di Uomini e Donne ha visto la Dama e il Cavaliere Alessandro Vicinanza al centro dello studio: insieme hanno raccontato della serata trascorsa insieme. "Con lui mi sento a mio agio" ha commentato lei, prima di esprimere il suo dissenso nel commento fatto da lui riguardo la possibilità di conoscere nuovi uomini: "Io sono spontanea, se voglio fare qualcosa la faccio. Non posso pensare che ti scado se voglio ballare con un ragazzo". A quanto pare però non avrebbe messo un punto sul suo passato e potrebbe tornare tra le braccia del suo ex Riccardo Guarnieri.