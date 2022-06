Riccardo Guarnieri: “Con Ida Platano mi sento un uomo cattivo”, i motivi dell’ennesima rottura Riccardo Guarnieri e Ida Platano dopo l’acceso scontro a Uomini e Donne non si parlano più: al magazine dedicato al programma hanno parlato del loro rapporto dopo la fine del dating show.

La stagione di Uomini e Donne si è conclusa mercoledì 1 giugno con la scelta di Veronica Rimondi che ha deciso di lasciare il programma con Matteo Farnea. Protagonisti di questo finale anche Ida Platano e Riccardo Guarnieri che, dopo un iniziale (apparente) ritorno di fiamma, arricchito dall'intervista della Dama a Verissimo che aveva confessato di provare "un amore immenso" per il Cavaliere, hanno litigato furiosamente in studio. Tra loro la frattura ormai è insanabile: lo hanno confermato in un'intervista a Uomini e Donne Magazine.

Ida Platano è ancora scossa

Ida Platano, secondo quanto riporta il magazine dedicato al programma, è ancora molto scossa per quanto accaduto con il suo ex Riccardo Guarnieri. Per questo motivo non ne ha voluto parlare.

Quando mi sono trovata a Uomini e Donne con davanti Riccardo ho detto tutto quello che potevo dire, anche con difficoltà. Come avete visto, non mi sono sentita molto bene.

"Non mi sento di aggiungere altro, per il momento. Deve passare questa fase. Poi magari ci sentiremo più avanti" ha confessato. Per l'estate ha in programma un viaggio con il figlio al mare e trascorrerà del tempo con la sua amica Gemma Galgani.

Le confessioni di Riccardo Guarnieri

Il Cavaliere Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne magazine ha raccontato di non aver più sentito Ida Platano. Crede che l'abbia bloccato sui social network ed anche su Whatsapp:

Mi sono accorto di essere stato bloccato perché su Whatsapp era sparita la foto del suo profilo dalla nostra chat, e sui social siamo spesso stati taggati insieme in questi giorni e, quando ho cliccato sul suo nome, l’utente è risultato inesistente.

Il pugliese ha continuato sostenendo di essere stato frainteso perché "è capitato il contrario di ciò che intendevo dire". Poi ha spiegato ancora della cena, la stessa che in studio li ha fatti dividere:

Durante la cena Ida si è avvicinata. Mi ha accarezzato, ma io ho letto quelle carezze come gesto d’affetto. Le ho viste molto simili a quelle che anche io le davo durante i balli o quando parlavamo in studio. Lei, il giorno dopo, invece ha sottolineato che quei gesti avevano un altro significato.

Riccardo Guarnieri voleva andarci piano con Ida Platano, la sua ex, e intendeva capire prima se entrambi avevano imparato dai loro passati errori. Nonostante quanto accaduto, ha confessato di non provare più per lei gli stessi sentimenti di una volta.

"È come se i sentimenti per Ida li avessi dovuti chiudere in un barattolo, li ho dovuti soffocare e messi da parte. Ida per me non è e non sarà mai una persona qualsiasi ma se ho deciso di fare un passo indietro è perché ho dovuto tutelare me stesso in virtù di tali sentimenti. Volevo sentirmi amato".

"Con Ida mi sento un uomo cattivo"

I rapporti tra Riccardo e Ida oggi non sono tranquilli. Le cose sarebbero degenerate dopo le confessioni fatte dal Cavaliere quando ha spiegato alla Dama di non averla chiamata diverse volte, durante il periodo distanti, per paura di ricadere nei problemi del passato. Oggi Riccardo Guarnieri pensa di non poter tornare indietro, da lei: