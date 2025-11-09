Report, il Garante della privacy prova a fermare un altro servizio a poche ore dalla messa in onda

Altra puntata di Report, altro braccio di ferro con il Garante della Privacy. Dopo la diffida di una settimana fa, Agostino Ghiglia prova a bloccare di nuovo la messa in onda della nuova puntata di stasera che ha anticipato il contenuto di un nuovo servizio sull'inchiesta che lo vede coinvolto. Il programma di Sigfrido Ranucci nel nuovo appuntamento, in programma per stasera dalle 20.30 su Rai3, intende raccontare e mostrare alcune foto del membro del Collegio che avrebbe incontrato Angelo Mazzetti, responsabile istituzionale di Meta in Italia, alla vigilia della decisione su una multa milionaria sugli smart glasses, occhiali digitali con telecamera incorporata, finiti sotto la lente di ingrandimento perché avrebbero violato alcuni aspetti relativi alla privacy degli utenti e delle persone riprese a loro insaputa. L'annuncio dello spoiler ha provocato la reazione dell'Authority: "Inchiesta priva di fondamento, il programma si astenga dal trasmettere il servizio", ha avvertito il Garante, secondo quanto riporta La Repubblica.

Quello che Report teorizza è che il Governo andrebbe a braccetto con le big tech, tutelandone gli affari. Nel nuovo servizio si parla dell'incontro del lobbista di Meta con il Garante della privacy, alla vigilia del taglio della sanzione da 44milioni a 12,5. Una vicenda che avrebbe suscitato l'interesse della Corte dei Conti che, stando a quanto rivelano fonti interne a Report al Corriere, "hanno già chiesto informazioni" sull'argomento.

Il commento di Sigfrido Ranucci

Dopo la seconda richiesta di bloccare l'inchiesta, Sigfrido Ranucci ha ribadito quanto già dichiarato la scorsa settimana che commentò la diffida accusando Ghiglia di tentare di "mettere un bavaglio". Il giornalista, scrive La Repubblica, in una nuova dichiarazione commenta ora: "È l'ennesimo tentativo di bloccare la messa in onda di una trasmissione Rai".