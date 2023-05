Provvedimento per i naufraghi all’Isola, Andrea e Fabio superano i limiti di sicurezza in spiaggia All’Isola dei Famosi, mentre erano alla ricerca di conchiglie, Andrea Lo Cicero e Fabio dei Jalisse hanno oltrepassato i limiti di sicurezza della spiaggia. Tornati sulla terraferma, hanno avuto una discussione e, in più, tutto il gruppo ha ricevuto un provvedimento per la loro infrazione al regolamento.

A cura di Elisabetta Murina

Andrea Lo Cicero e Fabio Jalisse (Frezza/La Fata IPA)

All‘Isola dei Famosi, alcuni naufraghi hanno oltrepassato i limiti di sicurezza della spiaggia. Si tratta di Fabio dei Jalisse e Andrea Lo Cicero che, alla ricerca di conchiglie e paguri, non si sono accorti di essersi allontanati un pò troppo. Una volta tornati sulla terraferma, hanno avuto una discussione proprio per via del bottino portato al resto del gruppo. In più, lo spirito dell'Isola ha deciso di punirli per l'infrazione.

Lo scontro tra Andrea Lo Cicero e Fabio Jalisse

Andrea e Fabio sono andati a pescare insieme e, alla ricerca di paguri e conchiglie, non si sono accorti di aver oltrepassato i limiti della spiaggia. Il primo accusa il secondo di averne prese una quantità enorme: "Fabio ha visto delle conchiglie, quelle che pesco io normalmente, e ne ha prese una quantità spropositata oltrepassando il limite giallo. Io pago sempre le conseguenze per gli errori degli altri". Ma il cantante dei Jalisse non è d'accordo e sostiene che il suo compagno si sia spinto ancora più in là: "Ci siamo spinti un pò oltre, ma Andrea è andato ancora più oltre. Ho visto piano piano, camminando, sempre più conchiglie e non mi sono accorto di aver oltrepassato il limite".

Tornati in spiaggia, hanno iniziato a discutere. "Sto pescando per il gruppo, per tutti, che senso c'è? Siamo andati insieme", ha esordito Fabio. "Hai preso le mie stesse cose, che significato ha, perdonami. Le abbiamo già pescate, adesso le lasci e le vai a mettere sugli scogli", replica Andrea. E poi ancora Fabio, parlando con la telecamere, ha aggiunto:

Quando sono tornato alla base, pensavo che Andrea fosse più entusiasta della mia prima pesca. Servivano anche per mangiare, perché ne ho prese tante, sono sincero. Non mi aspettavo questa sua aggressione, alza la voce e va in escandescenza, come se gli avessero rubato un giocattolo. Cioè, cogliere conchiglie spetta solo a lui, perché?

Anche Andrea, parlando in mare con Pamela Camassa, si è sfogato riferendosi anche alla sua compagna Alessandra: "Non puoi tornare qua come gli adolescenti. Adesso perché ti hanno salvato fai il galletto? Guarda, ci mettiamo un attimo a segarvi perché fate zero".

Il provvedimento per l'infrazione delle regole

Poco dopo arriva per i naufraghi un provvedimento: Andrea Lo Cicero, per aver violato il regolamento oltrepassando i limiti della spiaggia, ha perso il suo ruolo da leader. Al suo posto Marco Mazzoli, secondo classificato nella prova in puntata. Poi il fuoco verrà spento durante tutta la notte e riacceso il giorno dopo all'alba. Questo il testo del provvedimento: